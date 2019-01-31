Пенсионеров избавят от «банковского рабства»

По данным издания, соответствующие изменения должны быть внесены в закон «О страховых пенсиях». ФАС уже направила предложения в Кабинет министров РФ, члены которого должны принять решение о разработке поправок в документ.

Эксперты уверяют, возможность выбирать, в каком банке получать пенсию, у россиян есть уже сегодня, но из-за невысокого уровня финансового образования не все граждане о ней знают.

«Действующая версия закона устанавливает, что получать выплаты можно на банковский счет или через «Почту России», — отметил юрист международной юридической фирмы «Ильяшев и партнеры» Дмитрий Константинов.

В то же время антимонопольная служба заявила, что регулярно получает жалобы от жителей регионов, которым в территориальных отделениях Пенсионного фонда не рассказывают о возможности выбора банка на своё усмотрение.

ФАС оформила претензии и направила их в ПФР, где автора статьи заверили, что сотрудники в регионах в обязательном порядке разъясняют гражданам порядок выплат, а также список кредитных организаций размещён на сайте фонда.

Слова представителей ПФР подтвердили в Министерстве труда , отметив, что фонд обязан заключить договор с любым банком на выбор клиента, при наличии подписанного соглашения с кредитной организацией.

Впрочем, специалисты отрасли заявляют, что инициатива ФАС имеет под собой основание. По словам юриста Дмитрия Константинова, аналогичная работа ведётся по предотвращению «зарплатного рабства», в рамках которого работнику организации навязывают обслуживание конкретного банка, с которым сотрудничает работодатель. В то время как житель России вправе получать зарплату на счёт в банке, который выберет сам