Пенсионеров избавят от «банковского рабства» 

Федеральная антимонопольная служба выступила с инициативой законодательно утвердить право жителей России самим выбирать, в каком банке получать пенсию, сообщают «Известия». Формально, уверяют эксперты, такая возможность существует и сегодня, но не все пенсионеры об этом знают. Региональные отделения ПФР, пользуясь этим, навязывают услуги конкретной кредитной организации. ФАС хочет избавить пенсионеров от этого "банковского рабства".
По данным издания, соответствующие изменения должны быть внесены в закон «О страховых пенсиях». ФАС уже направила предложения в Кабинет министров РФ, члены которого должны принять решение о разработке поправок в документ.
Эксперты уверяют, возможность выбирать, в каком банке получать пенсию, у россиян есть уже сегодня, но из-за невысокого уровня финансового образования не все граждане о ней знают.
«Действующая версия закона устанавливает, что получать выплаты можно на банковский счет или через «Почту России», — отметил юрист международной юридической фирмы «Ильяшев и партнеры» Дмитрий Константинов.
В то же время антимонопольная служба заявила, что регулярно получает жалобы от жителей регионов, которым в территориальных отделениях Пенсионного фонда не рассказывают о возможности выбора банка на своё усмотрение.
ФАС оформила претензии и направила их в ПФР, где автора статьи заверили, что сотрудники в регионах в обязательном порядке разъясняют гражданам порядок выплат, а также список кредитных организаций размещён на сайте фонда.
Слова представителей ПФР подтвердили в Министерстве труда, отметив, что фонд обязан заключить договор с любым банком на выбор клиента, при наличии подписанного соглашения с кредитной организацией.
Впрочем, специалисты отрасли заявляют, что инициатива ФАС имеет под собой основание. По словам юриста Дмитрия Константинова, аналогичная работа ведётся по предотвращению «зарплатного рабства», в рамках которого работнику организации навязывают обслуживание конкретного банка, с которым сотрудничает работодатель. В то время как житель России вправе получать зарплату на счёт в банке, который выберет сам