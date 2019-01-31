Россияне активно запрашивают свой кредитный рейтинг 

Россияне активно отправляют заявки на получение бесплатных кредитных отчётов, в которые с сегодняшнего дня включен персональный кредитный рейтинг, сообщил РИА Новости гендиректор бюро кредитных историй "Эквифакс" Олег Лагуткин.
Согласно закону, с 31 января вместе с кредитным отчетом БКИ будут выдавать заемщику его индивидуальный кредитный рейтинг. Результат рейтинга будет выдаваться в виде балла: чем выше балл, тем ниже уровень кредитного риска человека.
"В первой половине дня "Эквифакс" отмечает рост активности потребителей как в части получения бесплатных кредитных отчётов, в который мы включили кредитный рейтинг, так и в части регистрации новых пользователей в личном кабинете бюро. По сравнению с предыдущими днями отмечается примерно двукратный рост активности", — рассказал Лагуткин.
Эксперт отметил, что наибольшая доля потребителей, получивших кредитный отчёт и рейтинг, характеризуются средним и низким рейтингом.
"Наш опыт работы в этом направлении свидетельствует о том, что данные сервисы пользуются спросом у потребителей, которые столкнулись с какими-либо проблемами в получении кредита или займа и стали разбираться в причинах", — пояснил он.
В "Эквифаксе" также рассказали, что за последние пять лет наблюдается поступательный рост спроса на подобные услуги, что может быть связано, как с упрощением доступа к ним, так и с ростом объемов кредитования и некоторым ростом финграмотности потребителей, которые стали понимать, что кредитная история — это своеобразный финансовый паспорт.
При этом Алексей Волков из Национального бюро кредитных историй заявил, что бюро пока выдает кредитные рейтинги только кредиторам.
"Для того чтобы показывать гражданину индивидуальный кредитный рейтинг (скоринг), надо для начала получить соответствующую методику его расчета. НБКИ в настоящее время считает скоринги для кредиторов и выдает только им", — сказал он.