Россияне активно запрашивают свой кредитный рейтинг

Россияне активно отправляют заявки на получение бесплатных кредитных отчётов, в которые с сегодняшнего дня включен персональный кредитный рейтинг, сообщил РИА Новости гендиректор бюро кредитных историй "Эквифакс" Олег Лагуткин

Согласно закону, с 31 января вместе с кредитным отчетом БКИ будут выдавать заемщику его индивидуальный кредитный рейтинг. Результат рейтинга будет выдаваться в виде балла: чем выше балл, тем ниже уровень кредитного риска человека.

"В первой половине дня "Эквифакс" отмечает рост активности потребителей как в части получения бесплатных кредитных отчётов, в который мы включили кредитный рейтинг, так и в части регистрации новых пользователей в личном кабинете бюро. По сравнению с предыдущими днями отмечается примерно двукратный рост активности", — рассказал Лагуткин.

Эксперт отметил, что наибольшая доля потребителей, получивших кредитный отчёт и рейтинг, характеризуются средним и низким рейтингом.

"Наш опыт работы в этом направлении свидетельствует о том, что данные сервисы пользуются спросом у потребителей, которые столкнулись с какими-либо проблемами в получении кредита или займа и стали разбираться в причинах", — пояснил он.

В "Эквифаксе" также рассказали, что за последние пять лет наблюдается поступательный рост спроса на подобные услуги, что может быть связано, как с упрощением доступа к ним, так и с ростом объемов кредитования и некоторым ростом финграмотности потребителей, которые стали понимать, что кредитная история — это своеобразный финансовый паспорт.

При этом Алексей Волков из Национального бюро кредитных историй заявил, что бюро пока выдает кредитные рейтинги только кредиторам.