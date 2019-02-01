Назван надежный и прибыльный способ заработать на вложениях

На днях мировые спот-цены на золото вновь показали резкий рост, выйдя в моменте на максимальную отметку с мая 2018 года, достигнув 1323,25 доллара за тройскую унцию. Специально для "Российской газеты" Петр Пушкарев, шеф-аналитик ГК TeleTrade, объяснил такой взлет "желтого металла" и не исключил новых рекордов роста:

— Золото заметно дорожает этой зимой уже не в первый раз: достаточно сказать, что с начала декабря оно прибавило в цене более 100 долларов. Конкретным и действительно значимым поводом для свежего движения по золоту наверх безусловно стало сопроводительное недавнее заявление ФРС США в обоснование решения американского регулятора оставить процентные ставки по доллару без изменения.

Сама по себе пауза в ужесточении денежной политики была, конечно, и ожидаема, и давно напрашивалась. Однако сюрпризом для рынков в определенной степени стали последующие заявления чиновниками, в которых нет даже намека на будущее повышении ставки, как было раньше. Так что политика ФРС прочно поставлена на паузу, как того и добивался президент США Дональд Трамп

А заявленными целями Трампа были не только подпитка экономического роста в стране и фондовых бирж более дешевыми деньгами, но и прекращение роста слишком дорогого доллара, а наоборот, снижение американской валюты.

Именно это сейчас и начинает происходить — но в условиях наличия явных слабостей фактически у всех главных мировых валют и накопившихся у многих стран хронических долговых проблем, а также непрекращающейся турбулентности на фондовых площадках всего мира, торговых войн между США и Китаем с участием уже и почти всего остального мира, финансовые потоки стремятся прежде всего в золото, и отчасти заодно в другие драгоценные металлы.

Доллар и так дорожал несколько лет на завышенных ожиданиях, и потому в этих условиях и при ставках, которые теперь застрянут надолго на уровне в 2,5% годовых, вкладываться в американскую валюту еще сильнее большинство не хочет: подорожает она вряд ли, а подешеветь на 10-15% в горизонте одного-двух лет может запросто.

Какие имеются альтернативы доллару?

В Европе на континенте процентные ставки ЕЦБ будут равны нулю почти весь 2019 год, и это в лучшем случае, а признаки замедления экономики и инфляции в этом году там тоже налицо. Британия выходит из ЕС , и весьма вероятно, даже без соглашения. Швейцарцы слишком плотно вложились в рынок акций США, а собственная экономика не безразмерна, больше нет как таковой там и знаменитой банковской тайны. В Японии "печатный станок" разогнан до сих пор на полную мощность и пока без признаков намерения его остановить, еще и долг Японии 250% ВВП, пострашнее чем у США.

Австралийский, новозеландский или канадский доллары слишком зависимы от цен на сырье, а канадский доллар еще и стал недавно жертвой не вполне выгодных торговых соглашений с США. Юань — новичок среди резервных валют, а курс его неустойчив, между Китаем и США разгораются те самые торговые войны с неизвестным исходом, а экономика Поднебесной растет намного более медленными темпами, чем прежде — впрочем, юань после Нового года все же подорожал на 3.5%. Валюты развивающихся рынков тоже имеют свои риски.

Рынок облигаций интересен, но и там по сути пирамида долгов. Инвесторы вкладываются в долг, но уже меньше: что толку получить всего 0.5% по бондам Германии или 0.7% по бумагам Франции, если не факт, что евро будет прямо скоро расти, или пусть даже 2.7% в долларовых казначейках, если и доллар может снизиться. А ведь существует еще и проблема начавшегося замедления мировой экономики в целом.

Все это привело к тому, что доходность вложений в золото составила 8.2% за 2 месяца, причем сейчас рост цены на него ускоряется: свыше 40% от этого пути наверх пройдено именно за последнюю неделю января. За тот же самый зимний период подорожала на 14% и унция серебра.

Какие перспективы у золота?

Если дело так пойдет и дальше, то с нынешних 1320 долларов за унцию по золоту уже рукой подать до уровней сопротивления последних 3 лет: они расположены в районе от 1350 до 1375 долларов за унцию. А дальше 3-летняя техническая картина располагает к пробою вверх фигуры "восходящий треугольник" — и в этом случае цены на золото уже в течение 2019 года или к началу 2020 года при поддержке всех перечисленных фундаментальных драйверов могут устремиться к $1500 за унцию.