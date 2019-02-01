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Названы главные условия успешной карьеры 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
Россияне считают хорошие отношения с начальством главным условием построения успешной карьеры. Об этом свидетельствуют результаты исследования портала «Работа.ру» (имеется в распоряжении «Ленты.ру»).
Соответствующий вариант ответа выбрала почти половина опрошенных — 46 процентов. На втором месте — трудолюбие и усердие (33 процента), на третьем — индивидуально-психологические особенности (29 процентов).
Столько же респондентов указали в качестве ответа уровень компетенции. 28 процентов уверены, что главный критерий — опыт работы в профессии, по 18 процентов набрали варианты «инициатива» и «регулярное повышение квалификации».
Также в ходе опроса указывались удача (17 процентов), мотивация (16 процентов), наличие профильного образования (девять процентов), отношения с коллегами (семь процентов), условия труда (шесть процентов) и физическое здоровье (четыре процента).
В ходе других опросов «Работа.ру» респонденты называли хороший коллектив главным факторов при выборе места работы, соглашались, что бонусы мотивируют их работать лучше, и признавались, что готовы променять бонусы на деньги, если прибавка в доходе составит более 50 процентов.
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Личный счет , Общество , Социология , Lenta.ru
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