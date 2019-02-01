Названы главные условия успешной карьеры

Россияне считают хорошие отношения с начальством главным условием построения успешной карьеры. Об этом свидетельствуют результаты исследования портала «Работа.ру» (имеется в распоряжении «Ленты.ру» ).

Соответствующий вариант ответа выбрала почти половина опрошенных — 46 процентов. На втором месте — трудолюбие и усердие (33 процента), на третьем — индивидуально-психологические особенности (29 процентов).

Столько же респондентов указали в качестве ответа уровень компетенции. 28 процентов уверены, что главный критерий — опыт работы в профессии, по 18 процентов набрали варианты «инициатива» и «регулярное повышение квалификации».

Также в ходе опроса указывались удача (17 процентов), мотивация (16 процентов), наличие профильного образования (девять процентов), отношения с коллегами (семь процентов), условия труда (шесть процентов) и физическое здоровье (четыре процента).

В ходе других опросов «Работа.ру» респонденты называли хороший коллектив главным факторов при выборе места работы, соглашались, что бонусы мотивируют их работать лучше, и признавались, что готовы променять бонусы на деньги, если прибавка в доходе составит более 50 процентов.