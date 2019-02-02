Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.45
$
65.75
75.12
75.40
Прогноз
04.02 – 11.02
$
66.50
75.08
Индексы и котировки Brent
62.82
+0.03 Золото
1317.49
–0.02 РТС
1211.23
+0.17
Динамика валют
EUR / USD
01.02
1.1460
+0.0095
18.01
1.1365
29.01
18.01
07.01

«За восемь часов ты выходишь только в ноль»: таксист в Москве объявил голодовку из-за уменьшения доходов 

BFM.RU + ещё 1 45 минут назад
Фото: ТАСС
В Москве таксист и многодетный отец Андрей Герс объявил голодовку из-за уменьшения доходов и резких ухудшений условий труда. Он припарковал свой автомобиль у торгового центра «Зеленый» в Бутырском районе.
О причинах голодовки Business FM поговорила с самим водителем, который работает в сфере перевозок четвертый год. По словам Герса, за это время положение на рынке ухудшилось: денег на содержание большой семьи с пятью детьми не хватает.
— Претензии не к «Яндексу», а ко всем агрегаторам, к ситуации на рынке. Комиссия у того агрегатора, к которому я был подключен, была 10%. Ездил я, кстати, на его машине. На текущий момент ситуация уже за пределами. Средняя комиссия по рынку составляет 30%. За три года на моих глазах цены на бизнес-классе упали в три раза. Топливо подорожало в два раза. Этот январь был действительно последней точкой. С каждым годом, повышая класс работы, работать приходится больше. Прокормить семью можно. Вопрос, какой ценой? За восемь часов ты выходишь только в ноль.
— Кто-то из коллег или профсоюзов пытался к вам присоединиться?
— Постоянно на связи. На текущий момент я как бы искусственно поддерживаю такой момент, чтобы не было сильного наплыва этой истории непосредственно на парковке. Ребята постоянно подъезжают, мы совещаемся. У нас есть четкое понимание, как действовать дальше. Меня действительно поддерживают.
— Наверное, вы помните голодовку другого таксиста Романа Катареничева, которая закончилась госпитализацией.
— Роман работал в парке у моего друга. Я был непосредственным свидетелем того, как это все происходило. С Романом случилась практически та же история, только с другого класса. Человек просто психанул. Перед тем как встать на эту чудесную парковку, я не ел четыре дня, чтобы понять свои силы. Да, я не сказал ничего жене, родным. Поставил их перед фактом. В целом, сейчас Роман чувствует себя хорошо, если не считать, что его акция прошла, по сути, бесследно.
— Вы не боитесь такого же эффекта?
— Я крайне решительно настроен. Одним словом, это беспредел.
Претензии голодающего таксиста разделяют большинство его коллег, говорит председатель профсоюза столичных таксистов Александр Макаров:
— Да, конечно, мы будем поддерживать. Каково его основное требование? Несправедливый процент, который он отчисляет «Яндексу», несправедливый процент отчислений арендодателю. Автомобиль он берет в аренду, значит, работает в холостую. В ноль выходит, ничего не получается. Просто надо умерить аппетиты работодателей и аппетиты агрегаторов. Такое мнение.
— В принципе, у него позиция, близкая многим другим таксистам.
— Абсолютно верно, работать приходится как минимум по 16-20 часов. В итоге за столь продолжительный рабочий день заработать мало что удается. Вообще в такси нужен счетчик в соответствии с ФЗ 69. Это будет и прозрачно, и для фискальных органов понятно. Защищены в какой-то мере будут интересы и водителя. Почему-то агрегатор устанавливает тарифы. Тарифы должен устанавливать перевозчик.
Водители такси всегда могут выбрать наиболее выгодный агрегатор, добавляет PR-директор inDriver Михаил Зайцев:
«Такие методы, как забастовка и голодовка, вряд ли являются эффективными. Прогресс невозможно остановить. Очевидно, людям нравится пользоваться онлайн-сервисами такси. С другой стороны, сегодня есть целый ряд сервисов такси, которые конкурируют между собой. Можно найти агрегатора, который устраивает водителя. Не у всех агрегаторов сегодня огромные комиссии. Например, в inDriver комиссия в Москве составляет 7,5%. Конкуренция идет только на пользу, как пассажирам, так и водителям».
В декабре прошлого года голодовку объявил другой московский таксист Роман Катареничев. К нему присоединились коллеги, возле театра у Никитских ворот возникла стихийная забастовка. Сам Катареничев продержался три дня, его пришлось госпитализировать. Сейчас его здоровью ничего не угрожает.
BFM.RU: последние новости
Клиенты Сбербанка столкнулись с новым видом мошенничества Титов считает завышенными на 30% тарифы естественных монополий Льготникам поднимут с февраля пособие на 4,3%
Комментарии7
Личный счет , Михаил Зайцев , Александр Макаров , Яндекс , Business FM
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Как НДС повлиял на чек россиян
Личный счет
Европа захотела больше газа из России
Экономика Статьи
Долги за газ у жителей Чечни вызвали удивление
Личный счет Статьи
Деньги россиян решили отправить Венесуэле
Личный счет Экономика
Россия вывезла золото для Венесуэлы
Экономика
Столкнулись трубами: Варшаве не уйти от «Газпрома»
Компании Экономика
Новая мегастройка России резко подорожала
Экономика
Евро пробил психологическую отметку
Рынки
ЦБ нарушил закон и поставил под угрозу россиян
Личный счет
Для россиян придумали новый штраф
Личный счет Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение