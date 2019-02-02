«За восемь часов ты выходишь только в ноль»: таксист в Москве объявил голодовку из-за уменьшения доходов

В Москве таксист и многодетный отец Андрей Герс объявил голодовку из-за уменьшения доходов и резких ухудшений условий труда. Он припарковал свой автомобиль у торгового центра «Зеленый» в Бутырском районе.

О причинах голодовки Business FM поговорила с самим водителем, который работает в сфере перевозок четвертый год. По словам Герса, за это время положение на рынке ухудшилось: денег на содержание большой семьи с пятью детьми не хватает.

— Претензии не к «Яндексу» , а ко всем агрегаторам, к ситуации на рынке. Комиссия у того агрегатора, к которому я был подключен, была 10%. Ездил я, кстати, на его машине. На текущий момент ситуация уже за пределами. Средняя комиссия по рынку составляет 30%. За три года на моих глазах цены на бизнес-классе упали в три раза. Топливо подорожало в два раза. Этот январь был действительно последней точкой. С каждым годом, повышая класс работы, работать приходится больше. Прокормить семью можно. Вопрос, какой ценой? За восемь часов ты выходишь только в ноль.

— Кто-то из коллег или профсоюзов пытался к вам присоединиться?

— Постоянно на связи. На текущий момент я как бы искусственно поддерживаю такой момент, чтобы не было сильного наплыва этой истории непосредственно на парковке. Ребята постоянно подъезжают, мы совещаемся. У нас есть четкое понимание, как действовать дальше. Меня действительно поддерживают.

— Наверное, вы помните голодовку другого таксиста Романа Катареничева, которая закончилась госпитализацией.

— Роман работал в парке у моего друга. Я был непосредственным свидетелем того, как это все происходило. С Романом случилась практически та же история, только с другого класса. Человек просто психанул. Перед тем как встать на эту чудесную парковку, я не ел четыре дня, чтобы понять свои силы. Да, я не сказал ничего жене, родным. Поставил их перед фактом. В целом, сейчас Роман чувствует себя хорошо, если не считать, что его акция прошла, по сути, бесследно.

— Вы не боитесь такого же эффекта?

— Я крайне решительно настроен. Одним словом, это беспредел.

Претензии голодающего таксиста разделяют большинство его коллег, говорит председатель профсоюза столичных таксистов Александр Макаров

— Да, конечно, мы будем поддерживать. Каково его основное требование? Несправедливый процент, который он отчисляет «Яндексу», несправедливый процент отчислений арендодателю. Автомобиль он берет в аренду, значит, работает в холостую. В ноль выходит, ничего не получается. Просто надо умерить аппетиты работодателей и аппетиты агрегаторов. Такое мнение.

— В принципе, у него позиция, близкая многим другим таксистам.

— Абсолютно верно, работать приходится как минимум по 16-20 часов. В итоге за столь продолжительный рабочий день заработать мало что удается. Вообще в такси нужен счетчик в соответствии с ФЗ 69. Это будет и прозрачно, и для фискальных органов понятно. Защищены в какой-то мере будут интересы и водителя. Почему-то агрегатор устанавливает тарифы. Тарифы должен устанавливать перевозчик.

Водители такси всегда могут выбрать наиболее выгодный агрегатор, добавляет PR-директор inDriver Михаил Зайцев

«Такие методы, как забастовка и голодовка, вряд ли являются эффективными. Прогресс невозможно остановить. Очевидно, людям нравится пользоваться онлайн-сервисами такси. С другой стороны, сегодня есть целый ряд сервисов такси, которые конкурируют между собой. Можно найти агрегатора, который устраивает водителя. Не у всех агрегаторов сегодня огромные комиссии. Например, в inDriver комиссия в Москве составляет 7,5%. Конкуренция идет только на пользу, как пассажирам, так и водителям».

В декабре прошлого года голодовку объявил другой московский таксист Роман Катареничев. К нему присоединились коллеги, возле театра у Никитских ворот возникла стихийная забастовка. Сам Катареничев продержался три дня, его пришлось госпитализировать. Сейчас его здоровью ничего не угрожает.