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Исследование: россияне в 2018 году взяли рекордный объем ипотечных кредитов 

РИА Новости + ещё 1 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Россияне в прошлом году взяли 576,5 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму в 1,3 триллиона рублей, что является новым историческим максимумом, говорится в исследовании бюро кредитных историй "Эквифакс", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"Согласно данным БКИ "Эквифакс", в России в 2018 году было выдано 576,5 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму в 1,3 триллиона рублей, что является новым историческим максимумом. По сравнению с результатами 2017 года данный показатель вырос на 51%", — подсчитали авторы исследования.
Средняя сумма ипотечного кредита в прошлом году также поставила рекорд, увеличившись за год на 18% и достигнув 2,4 миллиона рублей. При этом, средняя сумма в 2018 году растет как в Москве, так и в регионах: 4,2 миллиона рублей (рост на 7%) и 2,2 миллиона рублей (рост на 14%) соответственно.
"Рост средней суммы в регионах значительно ускорился в последний год — так за период с 2014 по 2017 год (4 года) средняя сумма выросла всего на 12%, а только за один 2018 год — сразу на 14%. Подобной тенденции в Москве не отмечается. Такой рост средней суммы в регионах приводит к росту закредитованности заемщиков и в будущем может вызвать рост риска", — предупреждают авторы исследования.
При этом в БКИ ожидают, что объемы выдачи ипотеки в ближайшие годы будут меньше, чем в последние год-два, даже несмотря на то, что спрос на недвижимость, особенно в регионах, всё ещё не удовлетворен. Эксперты прогнозируют, что снизится объем рефинансирования ипотеки, который сильно увеличивал выдачи, но не приводил к сколько-нибудь значимому росту портфеля. Так, например, объем выдач ипотечных кредитов в 2017 году вырос по сравнению с 2016 годом на 38%, а в 2018 по сравнению с 2017 — на 48%. При этом рост объема портфеля куда более скромный: в 2017 году — 12%, в 2018 — 9,5%.
Глава Банка России Эльвира Набиуллина в четверг заявила, что развитие ипотечного кредитования в России имеет большой потенциал, поскольку несмотря на высокие темпы роста данного сегмента его доля к ВВП занимает всего 6%. Однако она указала, что важно не допускать формирования пузырей на ипотечном рынке.
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Личный счет , Эльвира Набиуллина , Центральный банк России , РИА Новости
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