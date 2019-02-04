НПФ будут выплачивать пенсии по старым условиям

Россияне, попавшие под повышение пенсионного возраста, будут получать выплаты от негосударственных пенсионных фондов (НПФ) по старым правилам. Об этом в понедельник пишет газета "Известия" со ссылкой на письмо Министерства труда и социальной защиты в ответ на запрос членов Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ).

Отмечается, что гражданам, заключившим договоры с НПФ до 31 декабря 2018 года, полагаются выплаты на старых условиях — женщинам с 55 лет, мужчинам — с 60 лет. В Минтруде изданию заявили, что изучают возможность распространить практику и на новые соглашения, заключенные после 1 января 2019 года.

Минэкономразвития и Минтруд, по данным "Известий", уже запросил позицию Минфина Банка России , чтобы оценить социально-экономические последствия подобных мер. В ЦБ изданию сказали, что по новым пенсионным договорам возраст назначения выплат будет постепенно расти, не прокомментировав инициативу зафиксировать старый возраст для соглашений, заключенных после 1 января.

По данным ЦБ на конец III квартала 2018 года, негосударственную пенсию получали 1,5 млн российских граждан, НПФ перечислили им 45,8 млрд рублей. За девять месяцев это в среднем 30 тыс. рублей на одного застрахованного, или 3,3 тыс. рублей в месяц, сообщает газета.