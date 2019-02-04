Россияне, попавшие под повышение пенсионного возраста, будут получать выплаты от негосударственных пенсионных фондов (НПФ) по старым правилам. Об этом в понедельник пишет газета "Известия" со ссылкой на письмо Министерства труда и социальной защиты в ответ на запрос членов Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ).
Отмечается, что гражданам, заключившим договоры с НПФ до 31 декабря 2018 года, полагаются выплаты на старых условиях — женщинам с 55 лет, мужчинам — с 60 лет. В Минтруде изданию заявили, что изучают возможность распространить практику и на новые соглашения, заключенные после 1 января 2019 года.
Минтруд, по данным "Известий", уже запросил позицию Минфина, Минэкономразвития и Банка России, чтобы оценить социально-экономические последствия подобных мер. В ЦБ изданию сказали, что по новым пенсионным договорам возраст назначения выплат будет постепенно расти, не прокомментировав инициативу зафиксировать старый возраст для соглашений, заключенных после 1 января.
По данным ЦБ на конец III квартала 2018 года, негосударственную пенсию получали 1,5 млн российских граждан, НПФ перечислили им 45,8 млрд рублей. За девять месяцев это в среднем 30 тыс. рублей на одного застрахованного, или 3,3 тыс. рублей в месяц, сообщает газета.
Президент России Владимир Путин 3 октября подписал закон об изменении пенсионной системы. Законом устанавливается увеличение пенсионного возраста на пять лет: до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. В 2018 году средний размер пенсии составлял 14,1 тыс. рублей. Согласно принятому закону, среднемесячная пенсия по старости для неработающих пенсионеров в 2019 году увеличится до 15,4 тыс. рублей, а к 2024 году — до 20 тыс. рублей в месяц.