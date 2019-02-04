Доверие к банкам упало до трёхлетнего минимума

Доверие россиян к банкам упало до минимума, который прежде отмечался только в середине 2016-го. Лишь 35% граждан сейчас считают, что лучший способ сохранить свои сбережения — это положить деньги на вклад в кредитной организации, говорится в материалах ЦБ . Наиболее удачный путь — держать «кровные» в наличной форме, убеждена уже почти треть населения. Виной тому — громкие санации и слухи о принудительной конвертации валютных вкладов в банках, попавших под санкции, рассуждают эксперты.

Уверенность в сохранности и доходности сбережений в банках вызывает сомнения у россиян. В январе только 35% из них называли вклады лучшей формой хранения накоплений. Таковы результаты январского опроса ФОМ , проведённого по заказу ЦБ. Доля оптимистов стабильно падает с середины 2017 года, когда 42% населения верили «в силу» депозита. В итоге к началу этого года индикатор опустился до минимума с июня 2016-го.

На этом фоне резко увеличилась доля россиян, которые считают, что лучше всего хранить сбережения в наличной форме — 29% опрошенных. Ещё в ноябре таковых было 24%, а предыдущий худший результат отмечался два месяца подряд в 2017-м — в июле и августе. Таким образом, январские данные стали самыми высокими за всю историю наблюдений с января 2016 года.

Принципа «разделяй и властвуй», то есть хранения сбережений и в банках, и в наличной форме, придерживаются 21% респондентов. Их доля за декабрь выросла незначительно — на один процентный пункт. Самый высокий результат отмечается в том же июне 2016-го, следует из материалов ЦБ — 23%.

С одной стороны, из банковского сектора быстрыми темпами — около 10% в год уходят недобросовестные игроки, рассуждает начальник отдела валидации агентства «Эксперт РА» Станислав Волков . Так, только в прошлом году ЦБ отозвал 77 банковских лицензий, рассказывала председатель мегарегулятора Эльвира Набиуллина 31 января в «Бору». За пять лет с рынка ушли около 500 кредитных организаций.

С другой стороны, продолжает Станислав Волков, постоянно ужесточается банковское регулирование, сложной остаётся ситуация в экономике России, что проводит к постоянному «пополнению рядов» банков, которые оказываются в зоне риска. Сейчас банки проводят всё меньше сомнительных операций, но поскольку «порог подозрительности» для банков постоянно поднимается, темп отзыва лицензий не снижается, констатирует эксперт. Так, объём сомнительных транзитных операций банков упал в 2018 году в 1,9 раза — до 1,3 трлн рублей, а масштаб нелегального обналичивания денег уменьшился вдвое — с 326 млрд рублей в 2017-м до 177 млрд по итогам прошлого года, рассказывал там же, в «Бору» заместитель председателя Ц Б Дмитрий Скобелкин.

Хотя подавляющее число банков, у которых ЦБ отзывает лицензии, это малые и средние игроки, тенденция прошлых лет сохранится и в 2019 году, прогнозирует Станислав Волков.

«Но уровень доверия граждан к банкам определяют не отзывы лицензий у небольших игроков, а громкие случаи банкротств или панические слухи, как, например, разговоры о принудительной конвертации вкладов в инвалюте в банках, попавших под санкции», — убеждён эксперт.

В подобных исследованиях очень многое зависит от постановки вопроса, в каком контексте он задаётся, в каких обстоятельствах находится интервьюируемый, а также от региона, где опрос проводится, рассуждает аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов . На вопрос «в каком виде лучше хранить сбережения», среднестатистический россиянин отвечает не исходя из собственного опыта, а из теоретических знаний, которые он собрал за свою жизнь. Поэтому и получается, что, например, опросы ВЦИОМа говорят о том, что у 63% россиян вообще нет сбережений. Или что чаще других деньги удаётся сберегать тем, у кого есть банковские счета (74%), а также москвичам и петербуржцам (45%). Напротив, проживающим в сёлах копить удаётся гораздо реже (29%), приводит примеры эксперт.

«Получается, те, у кого есть сбережения, с большой вероятностью уже хранят их на банковском счёте, и поэтому доверяют банкам и считают вклад лучшим сберегательным инструментом», — продолжает Антонов.

Страхование вкладов до 1,4 млн рублей делает среднестатического вкладчика практически неуязвимым к шокам от отзывов лицензий, добавляет аналитик, но в то же время граждане могут пострадать, в частности, от внезапной девальвации рубля. Это происходит в России в среднем раз в 6−10 лет, а с момента последней прошло уже 4 года. Казалось бы, 1998-й, 2008-й, 2014-й должны были научить россиян хранить сбережения в бивалютной или мультивалютной корзине, но ставки по валютным вкладам так низки, что это демотивирует формировать пул из нескольких счетов и подталкивают делать накопления в наличной форме, резюмирует Алексей Антонов.