В России подешевел iPhone XR

Стоимость iPhone XR в российских магазинах снизилась почти на восемь процентов, до 59,99 тысячи рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные продавцов.

В « М. Видео », «Эльдорадо», re:Store, некоторых интернет-магазинах и салонах операторов связи iPhone XR на 64 гигабайта подешевел с 63,99-64,99 тысячи рублей до 59,99 тысячи. На официальном сайте Apple этот смартфон стоит 66,092 тысячи рублей.

В начале января 2019-го сообщалось, что Apple заложила в стоимость своих гаджетов выросший 20-процентный НДС. В результате в России подорожали iPhone Xr, iPhone Xs, iPhone Xs Max и ноутбук Macbook Air. Цены на iPhone Xr на старте продаж начинались от 64 990 рублей, а в новом году — от 66 092 рублей.

iPhone Xr — самый «бюджетный» вариант последней линейки смартфонов Apple. Стоимость iPhone XS Max с большим экраном в 6,5 дюйма на старте продаж в России составляла минимум 96990 рублей. Цены на iPhone XS начинались от 87990 рублей.