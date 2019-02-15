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МСП банк подписал соглашение о сотрудничестве с АСВ 

РИА Новости + ещё 52 1 час назад
Фото: sibnovosti.ru
СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства" (МСП Банк) в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи заключили соглашение о сотрудничестве с Агентство по страхованию вкладов (АСВ).
Документ подписали генеральный директор АСВ Юрий Исаев и председатель правления МСП Банка Дмитрий Голованов.
Стороны договорились о установлении двусторонних партнерских отношений и развитие долгосрочного и эффективного сотрудничества в вопросах сокращения проблемной задолженности субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций.
“Мы хотим в ближайшее время сократить сроки ликвидационных процедур. Это наша глобальная задача. Почему сроки так важны, потому что время — это те же деньги.
Чем дольше мы банк ликвидируем, тем больше денег мы тратим из конкурсной массы. От этого соглашения о сотрудничестве мы хотим, чтобы те блоки кредитов, которые мы получаем, продавались тоже быстрее. Сейчас это, к сожалению, происходит долго и сложно. Мы теряем инициативу и сроки, а потенциальный покупатель может потерять интерес. Мы рассчитываем, что мы сумеем наладить механизм, при котором эти кредиты мы будем отдавать в добрые руки быстрее”, — заявил Исаев журналистам.
Глава МСП банка отметил, что объединение усилий МСП Банка и АСВ — это важный шаг для поддержки предпринимательства в России.
“Мы для бизнеса и работаем. Многие предприниматели, получившие кредиты в банках, у которых отзывается лицензия, лишаются не только банка, но и возможности оперативного управления своими ресурсами. Наша задача, как банка поддержки малого и среднего предпринимательства, помощь предпринимателю. Мы считаем, что с ускорением процедур и выстраиванием новых систем взаимодействия с АСВ, сможем не только покупать кредиты, но и обеспечить предпринимателям, которые получали кредиты в проблемных банках, более качественные условия для дальнейшей работы”, — сказал Голованов.
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Личный счет , Компании , Дмитрий Голованов , Юрий Исаев , Агентство по страхованию вкладов , МСП Банк , РИА Новости
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