МСП банк подписал соглашение о сотрудничестве с АСВ

Стороны договорились о установлении двусторонних партнерских отношений и развитие долгосрочного и эффективного сотрудничества в вопросах сокращения проблемной задолженности субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций.

“Мы хотим в ближайшее время сократить сроки ликвидационных процедур. Это наша глобальная задача. Почему сроки так важны, потому что время — это те же деньги.

Чем дольше мы банк ликвидируем, тем больше денег мы тратим из конкурсной массы. От этого соглашения о сотрудничестве мы хотим, чтобы те блоки кредитов, которые мы получаем, продавались тоже быстрее. Сейчас это, к сожалению, происходит долго и сложно. Мы теряем инициативу и сроки, а потенциальный покупатель может потерять интерес. Мы рассчитываем, что мы сумеем наладить механизм, при котором эти кредиты мы будем отдавать в добрые руки быстрее”, — заявил Исаев журналистам.

Глава МСП банка отметил, что объединение усилий МСП Банка и АСВ — это важный шаг для поддержки предпринимательства в России.

“Мы для бизнеса и работаем. Многие предприниматели, получившие кредиты в банках, у которых отзывается лицензия, лишаются не только банка, но и возможности оперативного управления своими ресурсами. Наша задача, как банка поддержки малого и среднего предпринимательства, помощь предпринимателю. Мы считаем, что с ускорением процедур и выстраиванием новых систем взаимодействия с АСВ, сможем не только покупать кредиты, но и обеспечить предпринимателям, которые получали кредиты в проблемных банках, более качественные условия для дальнейшей работы”, — сказал Голованов.