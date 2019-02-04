Как взять кредит у работодателя

Жителям страны, которые находятся в поисках денег «до зарплаты», эксперты советуют обратить внимание на возможность взять кредит у своего работодателя, сообщает Life.ru. При этом можно оформить беспроцентный займ.

По информации автора статьи, главное — получить разрешение генерального директора компании, который сначала оценит репутацию сотрудника, желающего взять деньги в долг. Преимуществом будут пользоваться работники, показывающие достойные результаты, а также имеющие определённый стаж в организации. Новичкам рассчитывать на кредит от работодателя в большинстве случаев не приходится.

«В ряде случаев возможность получения беспроцентного займа предусмотрена компенсационным пакетом особо ценным сотрудникам», — заявил финансовый аналитик "БКС премьер" Сергей Дейнека, отметив, что иногда беспроцентный кредит от начальства является компенсацией низкой зарплаты.

В случае положительного решения руководства с сотрудником компании оформляется договор по типу кредитного соглашения с банком. В нём прописывается сумма займа, сроки возврата и размер платежей. При этом все позиции в договоре обсуждаются индивидуально.

«Беспроцентный заём у работодателя — это альтернатива банковскому кредиту и ссуде в микрофинансовой организации», — заявил президент Национальной финансовой ассоциации (НФА) Василий Заблоцкий.

Эксперты также отмечают, что подобные соглашения в большинстве случаев предусматривают гарантии возврата средств работодателю: например, штрафные санкции за просрочку платежей, или невозможность уволиться до погашения всей суммы долга. По словам специалистов, некоторые руководители могут указать в договоре даже обязанность сотрудника выплатить весь кредит единовременно по первому требованию.