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«Известия»: доля покупок по картам в России впервые сравнялась с наличным расчетом 

ТАСС 1 час назад
Доля безналичных покупок в России по итогам января 2019 года впервые составила 50%. Об этом пишет во вторник газета "Известия" со ссылкой на данные компании "Такском".
По данным издания, еще в 2017 году доля россиян, использующих безналичную оплату, составляла 40%, а в 2018 году этот показатель вырос до 46%. Больше всего картами россияне оплачивают бензин, алкоголь, лекарства и продукты питания.
Как показало исследование, наиболее часто карты используются в Москве, Тюмени, Уфе, Санкт-Петербурге, Перми, Казани и Красноярске. В свою очередь в Тольятти, Саратове, Нижнем Новгороде и Волгограде доминирующим способом оплаты остается наличный расчет.
Анализ проводился на основе обработки фиксальных данных с касс, всего было проверено 11 млрд чеков.
"Такском" — российская IT-компания, специализирующаяся на внедрении и сопровождении систем электронного документооборота. Одним из основных видов деятельности компании является предоставление возможности пользоваться электронными чеками. Компания имеет собственный сервис по проверке кассовых чеков онлайн.
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Личный счет , Видео , газета "Известия"
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