«Отказывали молчанием»: как выживают безработные россияне

Миллионы россиян сидят без работы и отказываются регистрироваться на бирже труда, где им зачастую предлагают лишь вакансии обслуживающего персонала. В Минтруда тем временем сообщают, что в России всего 693 тыс. официально зарегистрированных безработных людей. Действий по борьбе с безработицей ведомство не предпринимает и считает, что ситуация на рынке и так стабильна. Тем временем россияне годами не могут найти работу по образованию, получают отказы из-за возраста и бездетности. «Газета.Ru» публикует их истории.

«Как мне заработать опыт, если меня никуда не берут?»

Александра Путиенко учится на факультете конфликтологии в ростовском ЮФУ. Жить ей приходится лишь на пенсию по потере кормильца, которая составляет 18 тыс. рублей.

«Я не могу найти работу в первую очередь потому, что мне нужно неофициальное трудоустройство — иначе я могу лишиться своей пенсии по потере кормильца. Большинство работодателей не соглашаются брать меня на таких условиях — боятся штрафов. Конечно, пенсия немаленькая, но все равно приходится во многом себе отказывать, поэтому хочу иметь дополнительный доход», — рассказала «Газете.Ru» ростовчанка.

Она добавила, что еще одна причина, по которой ей тяжело найти подходящую вакансию — опыт работы.

«На ту работу, которая меня полностью устраивает: и по расположению, и по графику, нужен опыт работы от одного года до трех лет. А откуда я его возьму? Мне 18. И как мне зарабатывать этот опыт, если меня никуда не берут?», — заключила Путиенко.

19-летняя Наталья Марковская полтора года назад переехала в Москву из Ростова-на-Дону и поступила на заочное отделение в столичный РГГУ. Впервые о работе она задумалась в декабре 2017 года, когда была на первом курсе.

«Решила попробовать устроиться в кофейню — заполнила анкету, мне не перезвонили. Потом сходила на собеседование в пиццерию: исход такой же. После этого мои поиски вакансий прекратились. Я живу в Красногорске и сдаю квартиру отца супружеской паре — всего выходит 35 тыс., но 10 тыс. приходится отправлять маме. Денег не очень много, но на жизнь хватает. Покупаю себе качественные продукты, иногда хожу в рестораны, почти каждый день ем в кафе. Однако возможности покупать лишнюю одежду или спонтанно выехать за границу нет», — рассказала она «Газета.Ru».

Девушка пояснила, что, даже учитывая невысокий доход от сдачи квартиры, мотивации искать работу у нее нет. «Кроме того, по профессии я журналистка, а работа в офисе меня тяготит. Я бы не смогла каждый день сидеть и механически выполнять задания. Для меня важна свобода — если ее не будет, мне будет некомфортно.

Если в сферу обслуживания достаточно попасть легко, то найти творческую вакансию намного сложнее. Это все тусовка, в которую тяжело влиться. Особенно, когда ты переехал в Москву из другого города и у тебя нет нужных контактов», —заключила Марковская.

23-летний Константин Филиппов из Краснодара уже получил высшее образование, однако по окончании университета понял, что найти работу по профилю практически нереально.

«Обошел кучу мест, везде требуются специалисты с опытом работы или мигранты на стройку. Ищу уже полгода, был во всех топовых и не очень организациях города, все хотят суперопытного специалиста, который сразу же вольется в рабочий процесс. Первые месяцы жил с супругой на отложенные деньги. Недавно стал подрабатывать художником, начал брать заказы у рекламщиков», — поделился он с «Газетой.Ru».

«Почему нет детей, у вас ведь возраст?»

Впрочем, проблемы на собеседовании могут возникнуть не только из-за отсутствие опыта. Россиянки часто не могут найти работу из-за того, что многие работодатели отказываются устраивать к себе женщин фертильного возраста. Изучив портфолио, отметив все достоинства, они могут без объяснений отказать женщине, у которой нет детей.

«Отказывали чаще всего молчанием, реже формальным письменным отказом без объяснений причин и лишь несколько потенциальных работодателей все же озвучили причины отказа. «Не готов повесить на себя ваш возможный декрет», — написал один из них. «Я считаю, вы способны на гораздо большее, чем эта должность», — заявил другой.

Самый унизительный, на мой взгляд, и частый вопрос, который мне задавали: «Почему нет детей, у вас ведь возраст?»

Пока ищу работу, справляться с расходами помогают личные накопления, а также зарплата мужа», — поделилась с «Газетой.Ru» 34-летняя москвичка Мария, которая ищет работу уже в течение пяти месяцев.

«Я никогда не была беременна, но на каждом собеседовании (исключая последнее) меня спрашивали, собираюсь ли я рожать. Пытались задать этот вопрос в милых выражениях вроде «планируете ребеночка?» Это было дискомфортно, а мне и в голову не приходило, что могу не отвечать на этот вопрос. А вот мужа о таком не спрашивали никогда», — рассказала россиянка Александра, ее слова публикует телеграм-канал «Вашу мать!».

«Я работаю в HR и около 5 лет проработала в крупнейшем российском банке (сейчас уже там не работаю). Там для некоторых начальников отделов была политика: женщин мы не нанимаем в отдел, потому что в декрет уйдут или дети постоянно болеют. А если все же нанимаем, то платить им будем меньше, потому что у них для денег есть зарплаты мужа и еще см. пункт 1. Я там уже не работаю и вырастила зубы, но уверена, что во многих компаниях в России до сих пор такая же ситуация», — поделилась своей историей Анна.

Адвокат Владимир Старинский напомнил, что статья 3 Трудового кодекса России запрещает такие основания для дискриминации в сфере труда, как пол, раса, цвет кожи, национальность, язык и происхождение.

На собеседованиях вопрос о планах семейного характера встречается часто, работодатель вправе его задать, хотя формально он не может отказать соискателю на подобном основании.

«Но доказать такое нарушение очень сложно, так как работодатели всегда ссылаются на формальные основания, касающиеся деловых качеств. Прописать в договоре пункт, запрещающий заводить детей, конечно, нельзя, так как любой суд признает его незаконным», — сообщил юрист «Газете.Ru».

«Если не устроите нас, останетесь без денег»

Москвичка Елена Другова в 2015 году уволилась из диспетчерской службы, где она проработала шесть лет. На тот момент ей был 51 год. Женщина отправилась на поиски работы — в большинстве компаний ей отказывали из-за возраста. В результате Другова устроилась в Мосгортранс диспетчером.

«Проработала я там полтора года и поняла, что сил больше нет. Крысы, антисанитария, туалет был на улице или в 1,5 км от места работы. Встала на биржу труда. Предлагали работать таксистом, кассиром, уборщицей. Была вакансия, которая мне понравилась. Приехала на место и мне заявили, что возьмут меня только после двухмесячного тест-драйва. Сказали, если устроите, выплатим двухмесячную зарплату, если нет — останетесь без денег», — рассказала собеседница «Газеты.Ru».

Другова простояла на бирже труда полтора года, после чего ей начали платить пособие по безработице размером 7 тыс. рублей — это максимальная ставка, которая учитывает многолетний стаж. «В результате я никуда не устроилась и благополучно вышла на пенсию. Села в уходящий поезд, я 1963 года рождения — это последний год, которому не повышают пенсионный возраст. Муж родился в 1965 году — вот он попал по полной программе», — заключила москвичка.

Проблемы с поиском работы возникли и у 44-летнего Константина из Москвы. В 2010 году, за два года до развода с супругой, его уволили из фирмы, где он проработал полжизни. Случилось это из-за проблем с наркотиками.

«И за все два года я не смог никуда устроится, так как образование — лишь 11 классов. Да и желания особо не было. В принципе мне тогда и незачем было работать — еда есть, машина, квартира, за границу летаю, на дозу найти можно. Все хорошо было. Потом развод — финансы на нуле. Вскоре я понял, что все же нужно устроиться на работу. Однако никуда не брали — кому нужен наркоман без образования? Долго приходилось работать охранником или грузчиком. Иногда удавалось через знакомых куда-то устраиваться. Сейчас я перебиваюсь с места на место и в основном живу за счет родителей», — рассказал Константин «Газете.Ru».

33-летняя москвичка Екатерина Згировская два года назад уволилась с работы, чтобы отдохнуть полгода и начать искать новую. Изучив вакансии в сфере PR на рекрутинговых порталах, она столкнулась с тем, что требования к кандидатам совершенно не соответствуют предлагаемой зарплате.

«За 57-70 тысяч рублей руководство хочет навалить задач, за которые обычно платят за 100 тысяч. Поймите правильно, 70 тысяч за определенный набор функций — это нормально, но не когда тебя видят и журналистом, и сммщиком, и продюсером, и бухгалтером, и дизайнером, и секретаршей начальницы. Кроме того, в моем случае сложилась еще и парадоксальная ситуация: на начальные позиции не принимают в силу опыта и слишком высокой квалификации, а на руководящие посты без опыта именно в этой сфере также не берут, при этом откуда взять опыт — непонятно. К счастью, жилье мне снимать не надо, ипотеки и других кредитов нет, еду покупает муж, а, что называется, «на булавки» я зарабатываю разовыми заказами», — рассказала Згировская «Газете.Ru».

Миллионы безработных

Росстате «Газете.Ru» заявили, что численность безработных в России в 2018 году составила 3,65 млн человек. Эта цифра была выведена на основе опроса 924 тыс. человек.

При этом, как сообщили «Газете.Ru» в Министерстве труда, число безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, на 1 января 2019 года составило 693,2 тыс. человек. Отсюда следует, что, только по официальным данным, порядка трех миллионов человек не находятся на учете в бирже труда и являются частью «теневой» безработицы.

Однако в реальности таких людей в разы больше, отмечает директор Центра социально-политического мониторинга Института общественных наук РАНХиГС Андрей Покида,

«Только тех, кто исключен из официальной экономики, более 15 млн россиян. Они не числятся в качестве безработных — либо являются самозанятыми, либо работают по найму, но без оформления документов. Вести учет безработных очень сложно, поэтому точную цифру назвать невозможно. С такой же проблемой сталкиваются в Европе и США. В цифру, которую приводит Росстат, можно поверить, только если в ней учтены лишь зарегистрированные на бирже труда люди», — пояснил эксперт.

«Газета.Ru» спросила, какие действия предпринимает Минтруд по борьбе с безработицей. Вопрос проигнорировали — никаких внятных программ у ведомств, работающих на бюджетные деньги, очевидно, не существует, или же они тщательно скрываются.

В Минтруда заявили, что сегодня рынок труда якобы находится в стабильном положении, поэтому предпосылок для роста безработицы не наблюдается.

«Незначительное увеличение количества безработных, зарегистрированных в органах службы занятости, традиционно отмечается в осенне-зимний период, что можно отнести к сезонному фактору», — пояснили в ведомстве.