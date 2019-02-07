ВТБ и Сбербанк повысили ставки по вкладам

Банк ВТБ сегодня объявил о запуске нового промовклада c доходностью до 8%, вклад можно открыть до 30 апреля. Ранее о росте ставок по депозитам и открытии нового промовклада сообщил Сбербанк

«С 7 февраля ВТБ предлагает своим клиентам новый промо-вклад «Время роста» с доходностью до 8%. Предложение доступно как для клиентов, имеющих сбережения в банке, так и для новых вкладчиков», — сообщила пресс-служба ВТБ, отметив, что открыть вклад можно до 30 апреля включительно, минимальная сумма по вкладу составляет 30 тысяч рублей.

Ранее в январе ВТБ повысил на 0,4 п.п. ставки по двум вкладам в рублях при размещении на срок от 91 до 180 дней.

1 февраля о повышении ставок и запуске нового промовклада объявил Сбербанк. Кредитная организация отмечала, что повысила ставки рублёвых вкладов на 0,15-0,6 процентного пункта. Банк также запустил промовклад в рублях «Лови выгоду». Отмечалось, что минимальная сумма промовклада составляла 50 тысяч рублей, а ставка по нему составляет от 7,1% до 7,65% годовых.

По мнению доцента кафедры финансовых рынков РАНХиГс Сергея Хестанова, то, что Сбербанк поднял ставки по депозитам, связано с трендом на сокращение профицита ликвидности.

«Соответственно, банки реагируют на этот тренд тем, что они вынуждены предлагать большее вознаграждение за открытие у них вкладов», — говорил эксперт.

Ранее, в январе, госбанки повысили ставки по ипотеке. ВТБ с 1 января 2019 года повысил ставки по кредиту под залог недвижимости на 0,6 процентного пункта, ставка ипотеке в рамках стандартных программ составляет от 10,1%. Сбербанк повысил ставки по ипотеке на 1 п. п. с 14 января. Ставка на приобретение строящегося жилья в Сбербанке составляет от 8,5%, ставка по кредиту на приобретение готового жилья составляет от 10,2%, рефинансировать ипотеку можно по ставке от 10,9%.