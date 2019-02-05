Россияне сравнили свою зарплату с московской

Россиян удивили данные Мосгорстата о средней зарплате в Москве — самих москвичей в том числе.

Ранее Мосгорстат представил данные за январь-ноябрь 2018 года о среднемесячной номинальной и реальной начисленной зарплате в столице — она составила чуть более 80,8 тысячи рублей.

«Вы это самим москвичам скажите, а то они не знают…» — написал один из пользователей Рамблера в комментариях к соответствующей новости.

«Может хватит уже про среднюю температуру по больнице?» — призывали они.

Некоторые отмечали, что москвичам зарплаты не нужны вообще, ведь «они бабушкины квартиры немосквичам сдают».

Многие другие называли зарплаты, которые получают сами, виня Мосгорстат едва ли не во лжи. По словам рабочего московского завода, он зарабатывает 35 тысяч, по словам сотрудника московского НИИ — 30 тысяч, по словам слесаря из ГБУ «Жилищник» — 20 тысяч.

«Куда приходить за средней? Моя сильно не дотягивает», — подвел итог другой.

Называли свои зарплаты и жители других регионов. Житель одного из северных посетовал, что получает 28 тысяч «с учетом 70% северных», житель Пензы заявил, что средняя зарплата там составляет 15 тысяч, а житель Ивановской области — что 180 долларов, то есть 11,8 тысячи рублей.

Другой поступил проще, заглянув на сайт с вакансиями в двух крупнейших городах Пермского края — Перми и Березниках. Оказалось, что местные работодатели оценивают работу оператора лентопильных станков в 30 тысяч в месяц, грузчика и стропальщика — в 32 тысячи, а плавильщика — в 43 тысяч.