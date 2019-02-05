В московском метро не планируют вводить зональные тарифы на проезд

МОСКВА, 5 февраля. / ТАСС /. Московский метрополитен опроверг информацию ряда СМИ о намерениях ввести зональные тарифы на проезд. Сейчас прорабатывается возможность единой билетной системы считывать зональные билеты электричек, сообщили ТАСС в пресс-службе подземки.

"В Московском метро не планируется вводить зональные тарифы на проезд. Метрополитен по поручению департамента транспорта создает единую билетную систему для всего общественного транспорта Москвы. В наземном городском транспорте и в электричках есть зональные тарифы, поэтому новая единая система оплаты проезда предусматривает технические возможности записи и считывания зональных билетов", — сказал собеседник агентства.

Ранее СМИ сообщили, что метрополитен якобы заказал разработку новой системы оплаты, при которой цена поездки будет зависеть от зоны проезда. Сумма контракта, по данным СМИ, оценивается в 670 млн рублей.