Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.57
$
65.75
74.95
75.05
Прогноз
11.02 – 18.02
$
65.56
74.99
Индексы и котировки Brent
62.90
+0.13 Золото
1311.49
+0.01 РТС
1225.91
+0.13
Динамика валют
EUR / USD
05.02
1.1419
+0.0050
21.01
1.1369
01.02
22.01
10.01

В московском метро не планируют вводить зональные тарифы на проезд 

ТАСС 37 минут назад
МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Московский метрополитен опроверг информацию ряда СМИ о намерениях ввести зональные тарифы на проезд. Сейчас прорабатывается возможность единой билетной системы считывать зональные билеты электричек, сообщили ТАСС в пресс-службе подземки.
"В Московском метро не планируется вводить зональные тарифы на проезд. Метрополитен по поручению департамента транспорта создает единую билетную систему для всего общественного транспорта Москвы. В наземном городском транспорте и в электричках есть зональные тарифы, поэтому новая единая система оплаты проезда предусматривает технические возможности записи и считывания зональных билетов", — сказал собеседник агентства.
Ранее СМИ сообщили, что метрополитен якобы заказал разработку новой системы оплаты, при которой цена поездки будет зависеть от зоны проезда. Сумма контракта, по данным СМИ, оценивается в 670 млн рублей.
ТАСС: последние новости
НПФ будут выплачивать пенсии по старым условиям "Известия": доля покупок по картам в России впервые сравнялась с наличным расчетом Роскачество: треть продукции в российской рознице не соответствует указанным ГОСТам
Личный счет , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Видео
Как НДС повлиял на чек россиян
Личный счет
Европа захотела больше газа из России
Экономика Статьи
Назван размер средней зарплаты в Москве
Личный счет Экономика
Грузия делает важнейшую уступку России
Экономика Статьи
Россиян начали штрафовать за нежелание строить дома
Недвижимость
Рублю прогнозируют серьезное падение
Рынки
Долги за газ у жителей Чечни вызвали удивление
Личный счет Статьи
Рубль встревожит спокойствие из-за развала ДРСМД
Рынки Статьи
Россия прекращает вкладывать в американскую экономику
Рынки Статьи
Деньги россиян решили отправить Венесуэле
Личный счет Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение