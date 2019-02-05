Россиян предупредили о подорожании хлеба на 20%

Цены на хлеб могут взлететь на 20% после подорожания муки на 77% по сравнению с прошлым мартом. Об этом рассказала Светлана Шилова , главный экономист ЗАО "Хлеб" в Тверской области.

По ее словам, дорожают и другие составляющие хлеба, вырос НДС, повышены энерготарифы. В итоге рост себестоимости батона за 2018 год составил 21% и продолжается.

"По идее, на столько должна подорожать и булка в магазинах. Но по словам Шиловой, розничные сети объявили мораторий на рост цен социально-значимых продуктов. И пока пекарни покрывают убытки сокращением зарплат сотрудников", — пишет KP.RU.

Тревожную ситуацию в отрасли подтвердили еще на двух крупных комбинатах во Владимирской и Ленинградской областях. Под удар могут попасть самые уязвимые социальные категории — те, кто не может себе позволить мясо, овощи.

Хлебопеки в борьбе с убытками могут начать снижать качество хлеба. На одном из хлебозаводов рассказали, что уже делают отдельную линейку продуктов — так называемые социальные сорта хлеба. Качественный продукт, который готовится по упрощенной рецептуре.