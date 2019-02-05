Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
74.52
$
65.74
74.86
67.25
Прогноз
04.02 – 11.02
$
66.50
75.08
Индексы и котировки Brent
62.51
+0.24 Золото
1315.17
+0.05 РТС
1222.72
–0.04
Динамика валют
EUR / USD
05.02
1.1406
+0.0037
21.01
1.1369
01.02
22.01
10.01

Россиян предупредили о подорожании хлеба на 20% 

ТВ Центр 28 минут назад
Фото: РИА Новости
Цены на хлеб могут взлететь на 20% после подорожания муки на 77% по сравнению с прошлым мартом. Об этом рассказала Светлана Шилова, главный экономист ЗАО "Хлеб" в Тверской области.
По ее словам, дорожают и другие составляющие хлеба, вырос НДС, повышены энерготарифы. В итоге рост себестоимости батона за 2018 год составил 21% и продолжается.
"По идее, на столько должна подорожать и булка в магазинах. Но по словам Шиловой, розничные сети объявили мораторий на рост цен социально-значимых продуктов. И пока пекарни покрывают убытки сокращением зарплат сотрудников", — пишет KP.RU.
Тревожную ситуацию в отрасли подтвердили еще на двух крупных комбинатах во Владимирской и Ленинградской областях. Под удар могут попасть самые уязвимые социальные категории — те, кто не может себе позволить мясо, овощи.
Хлебопеки в борьбе с убытками могут начать снижать качество хлеба. На одном из хлебозаводов рассказали, что уже делают отдельную линейку продуктов — так называемые социальные сорта хлеба. Качественный продукт, который готовится по упрощенной рецептуре.
ТВ Центр: последние новости
Сколько на самом деле зарабатывают москвичи В новом году россияне стали больше тратить на еду и бензин Как сохранить пенсии по старым правилам
Комментарии1
Личный счет , Экономика , Светлана Шилова , Комсомольская правда
Читайте также
Видео
Как НДС повлиял на чек россиян
Личный счет
Европа захотела больше газа из России
Экономика Статьи
Медведев пригрозил Белоруссии
Экономика
Россия и Иран придумали способ насолить США
Экономика Рынки
Назван размер средней зарплаты в Москве
Личный счет Экономика
Сбербанк ухудшил условия для россиян
Личный счет
Грузия делает важнейшую уступку России
Экономика В мире
Россиян начали штрафовать за нежелание строить дома
Недвижимость
Москвичам придется платить за метро по-новому
Личный счет Экономика
Рублю прогнозируют серьезное падение
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение