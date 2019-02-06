Бедность довела: почему россияне идут к мошенникам

Россияне все чаще идут к нелегальным кредиторам и вкладывают деньги в финансовые пирамиды. Эксперты говорят, что такое поведение россиян вызвано низкими доходами. Часть наших сограждан пытается получить кредит, чтобы рассчитаться по прежним долгам, а те, кому удается немного отложить, не готовы медленно копить деньги на вкладах.

Россияне все чаще обращаются к мошенникам. Как рассказали в Банке России , в 2018 году ЦБ выявил 2293 организации-нелегальных кредитора на территории России, что превышает в 1,7 раза соответствующее количество (1344) в 2017 году.

Об этом рассказал в интервью РИА «Новости» директор департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка Валерий Лях.

За прошлый год выросло не только количество нелегальных кредиторов, но и количество пирамид. Если в 2017 году было выявлено 137 финансовых пирамид, то в 2018 году — 168.

Полученные данные в ЦБ объясняют «более активной работой в регионах».

Идти к нелегальным кредиторам и вкладываться в пирамиды россиян заставляет ухудшение экономической ситуации, поясняют эксперты.

В 2019 году реальные доходы населения России будут стагнировать, вероятно продолжение падения реальных доходов ориентировочно на 0,4-0,5%, говорится в исследовании Финансового университета при правительстве РФ

Реальные доходы россиян продолжают падать пятый год подряд, свидетельствуют данные Росстата . Речь идет о доходах, скорректированных на инфляцию и обязательные платежи. В 2018 году снижение составило 0,2%. При этом в 2017 году речь шла о снижении на 1,2%, в 2016 году показатель упал на 5,8% в реальном выражении, в 2015 году — на 3,2%, а в 2014 году — на 0,7%. Последний раз реальные доходы населения росли в 2013 году — на 4%.

На этом фоне россияне начали активно брать кредиты. Так, в прошлом году объем кредитов населению по состоянию на конец года достиг 14,9 триллиона рублей, что стало абсолютным максимумом с 2012 года. Долги россиян за прошедший год выросли на 22,8%.

«Снижение уровня потребления при снижении доходов — всегда очень болезненный процесс, поэтому граждане любят перекредитовываться, закрывать одни кредиты другими, хотя это очень рискованная финансовая стратегия. Хорошо, если она не приведет к массовым банкротствам и «схлопыванию» рынка потребкредитования, если этот кризис просто медленно растворится за счет роста производительности труда», — говорит Александр Шустов, генеральный директор компании «Мани Фанни».

И Центробанк, и депутаты, и эксперты уже не раз выражали беспокойство по поводу высокой закредитованности россиян.

Закон об ограничении предельной суммы займа на домохозяйство по доле платежей в совокупном доходе семьи может быть принят уже в этом году. Как пояснял ранее «Газете.Ru» глава финансового комитета Госдумы Анатолий Аксаков , ограничение может составить до 50% платежей от совокупного дохода семьи.

«Большое количество нелегальных кредиторов связано с тем, что законодательство в отношении кредитования сейчас усложняет процесс выдачи кредитов, банки ужесточают проверки, условия, получить кредит становится достаточно сложно. Также и у МФО условия начинают ужесточаться, поэтому люди прибегают к кредитам нелегальных финансовых организаций. Также из-за того же ужесточения условий выдачи кредитов в банках граждане идут в МФО, но детально не изучают легальность работы компании, часто попадая к черным кредиторам», — поясняет Андрей Люшин, заместитель председателя правления Локо Банка.

При этом россияне, которым удается что-то скопить, в свою очередь, не хотят нести деньги в банк на вклады, поскольку растущая инфляция не дает им приумножить эти средства.

Из данных Росстата следует, что годовая инфляция в России ускорилась на 28 января до 5%, таким образом уже превысив таргет ЦБ в 4%. При этом средняя максимальная ставка по рублевым вкладам (без учета вкладов с дополнительными условиями — комбинированных депозитных продуктов) 10 российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов, в третьей декаде января 2019 года не изменилась и составила 7,55% годовых, как и во второй декаде января, сообщает ведомство.