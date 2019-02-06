Пенсионные деньги разрешат тратить по-новому

Система ИПК подразумевает формирование будущей пенсии самим гражданином из собственной зарплаты и вскоре сменит нынешнюю систему пенсионных накоплений.

По словам Воронина, одним из преимуществ индивидуального формирования гражданином своего пенсионного капитала является возможность потратить эти деньги на лечение.

Омбудсмен отметил, что точный перечень болезней, на которые можно будет направить деньги из системы ИПК, будет подготовлен Министерством здравоохранения , однако все они будут тяжелыми, например, рак.

«В таком случае отвлекать средства на накопление несправедливо и, наверное, даже безнравственно», — считает Воронин.

Уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг добавил, что пенсионные деньги, предназначенные для лечения, нельзя будет обналичить.