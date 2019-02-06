Россиян с низким доходом не будут включать в ИПК

Граждане с низкими доходами не будут включаться в систему индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Об этом сообщил финансовый омбудсмен Юрий Воронин в интервью "Российской газете".

Он заявил, что к работникам с низкой зарплатой не будет применяться облегченный сервисный порядок с включением в систему по умолчанию, однако они смогут участвовать в системе, заявив об этом.

Сотрудники же с высоким уровнем зарплаты будут автоматически подключаться к системе, однако смогут от нее отказаться, отметил Воронин.

В рамках новой системы накопительный пенсионный взнос работник будет платить добровольно, подчеркнул омбудсмен.