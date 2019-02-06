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Россиян с низким доходом не будут включать в ИПК 

Рамблер + ещё 5 3 часа назад
Фото: ТАСС
Граждане с низкими доходами не будут включаться в систему индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Об этом сообщил финансовый омбудсмен Юрий Воронин в интервью "Российской газете".
Он заявил, что к работникам с низкой зарплатой не будет применяться облегченный сервисный порядок с включением в систему по умолчанию, однако они смогут участвовать в системе, заявив об этом.
Сотрудники же с высоким уровнем зарплаты будут автоматически подключаться к системе, однако смогут от нее отказаться, отметил Воронин.
В рамках новой системы накопительный пенсионный взнос работник будет платить добровольно, подчеркнул омбудсмен.
ЦБ и Минфин разработали концепцию об ИПК в 2016 году. Она предполагает, что взносы на накопительную пенсию вместо работодателя будет осуществлять сам работник, отчисляя на это 6% своей зарплаты, с возможностью изменить ставку взносов и отказаться от их уплаты.
Личный счет , Минфин , Центральный банк России
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