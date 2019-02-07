Предпенсионерам помогут сменить профессию 

Предпенсионеров проверят на профессиональную пригодность в рамках государственного теста на профориентацию, рассказали «Известиям» в пресс-службе Министерства труда.
Россияне достигают предпенсионного возраста за пять лет до наступления пенсионного. В этот момент они могут обратиться за услугой по переобучению к государству, взявшему на себя эту обязанность.
После обращения предпенсионерам предложат пройти тест на профессиональную ориентацию. В его рамках будут определены цели, возможности, предпочтения и профессиональная пригодность гражданина. Это позволит определить профессии, подходящие конкретному предпенсионеру.
По мнению генерального директора рекрутингового сайта «Работа.ру» Александра Ветеркова, многие предпенсионеры будут востребованы, например, в консалтинге, бухгалтериях, колл-центрах и розничной торговле.
В сервисе Headhunter считают, что самих предпенсионеров больше заинтересует работа, которую можно выполнять удалено.
Между тем депутат Госдумы и лидер Союза пенсионеров России Валерий Рязанский отметил, что едва ли многие предпенсионеры захотят переквалифицироваться. О том же, по его словам, свидетельствует правительственная программа их переобучения — она подразумевает обучение 75 тысяч человек ежегодно из примерно 1,5 миллиона, которые будут достигать предпенсионного возраста каждый год.