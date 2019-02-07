Предпенсионерам помогут сменить профессию

Россияне достигают предпенсионного возраста за пять лет до наступления пенсионного. В этот момент они могут обратиться за услугой по переобучению к государству, взявшему на себя эту обязанность.

После обращения предпенсионерам предложат пройти тест на профессиональную ориентацию. В его рамках будут определены цели, возможности, предпочтения и профессиональная пригодность гражданина. Это позволит определить профессии, подходящие конкретному предпенсионеру.

По мнению генерального директора рекрутингового сайта «Работа.ру» Александра Ветеркова, многие предпенсионеры будут востребованы, например, в консалтинге, бухгалтериях, колл-центрах и розничной торговле.

В сервисе Headhunter считают, что самих предпенсионеров больше заинтересует работа, которую можно выполнять удалено.