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Стало известно, как будет работать новая система пенсий 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Финансовый омбудсмен Юрий Воронин объяснил, как будет работать механизм индивидуального пенсионного капитала (ИПК).
ИПК будет формироваться исключительно за счет отчислений самих работников — от 0% от заработной платы в первый год действия системы с последующим ежегодным наращиванием по 1% до уровня 6%.
Работодатели смогут, по желанию, присоединиться к формированию ИПК сотрудников.
Накопленные в ИПК средства будут являться собственностью гражданина, они будут освобождены от налогообложения. Их можно будет использовать на лечение тяжелых болезней.
Россиян с низким доходом не будут включать в ИПК 
По словам Воронина, подключение к ИПК будет происходить автоматически или по заявлению работника в зависимости от уровня его дохода. Ранее глава ПФР Антон Дроздов говорил, что автоматически к системе будут подключаться работники с уровнем дохода выше 85 тысяч рублей в месяц. При этом они могут отключиться от системы.
Как отмечает «Московский комсомолец», остается непонятным, с какого возраста людям придется вступать в систему ИПК, ведь те, кому сейчас 40-50 лет, вряд ли успеют накопить себе на старость.
Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала работу над внедрением индивидуального пенсионного капитала (ИПК) приоритетной для ЦБ.
Комментарии93
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