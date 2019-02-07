Стало известно, как будет работать новая система пенсий

Финансовый омбудсмен Юрий Воронин объяснил, как будет работать механизм индивидуального пенсионного капитала (ИПК).

ИПК будет формироваться исключительно за счет отчислений самих работников — от 0% от заработной платы в первый год действия системы с последующим ежегодным наращиванием по 1% до уровня 6%.

Работодатели смогут, по желанию, присоединиться к формированию ИПК сотрудников.

Накопленные в ИПК средства будут являться собственностью гражданина, они будут освобождены от налогообложения. Их можно будет использовать на лечение тяжелых болезней.

По словам Воронина, подключение к ИПК будет происходить автоматически или по заявлению работника в зависимости от уровня его дохода. Ранее глава ПФР Антон Дроздов говорил, что автоматически к системе будут подключаться работники с уровнем дохода выше 85 тысяч рублей в месяц. При этом они могут отключиться от системы.

Как отмечает «Московский комсомолец», остается непонятным, с какого возраста людям придется вступать в систему ИПК, ведь те, кому сейчас 40-50 лет, вряд ли успеют накопить себе на старость.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала работу над внедрением индивидуального пенсионного капитала (ИПК) приоритетной для ЦБ.