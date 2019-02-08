ЛДПР предложила удвоить налоговый вычет по НДФЛ за обучение

Документ увеличивает размер социального налогового вычета за обучение детей по очной форме с 50 до 100 тысяч рублей. При этом предельный размер социального налогового вычета повышается со 120 до 240 тысяч рублей.

Законопроект разработан в связи с резким повышением стоимости предоставления образовательных услуг в РФ, поясняют разработчики. Они обращают внимание, что только в 2017 году стоимость обучения в российских университетах выросла в полтора-два раза по сравнению с 2016 годом.

"А если анализировать ситуацию за 10 лет, то можно говорить об увеличении стоимости обучения практически в 5 раз: с 30,1 тысячи рублей в год в 2008/2009 учебном году до 139 тысяч рублей в год в 2018/2019 учебном году", — констатируют авторы законодательной инициативы.

При этом, по данным Росстата , номинальная средняя заработная плата в России выросла чуть больше, чем в два раза — с 18,638 тысячи рублей в 2009 году до 43,381 тысячи рублей в 2018 году, напоминают они.

"Можно сделать вывод, что качественное высшее образование доступно с финансовой точки зрения далеко не всем гражданам, а существующие меры поддержки в этом направлении недостаточно проработаны", — полагают либерал-демократы.

Правительство дало отрицательное заключение на законопроект, обращая внимание, что его реализация повлечет выпадающие доходы консолидированных бюджетов регионов и местных бюджетов в связи с необходимостью возврата НДФЛ.

"При этом большинство субъектов РФ являются дотационными и … зачастую не имеют возможности возврата налога на доходы физических лиц", — напоминает кабмин.

Кроме того, вступление в силу закона, влекущего изменение доходной части консолидированных бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов, в период действия утвержденных бюджетов может повлиять на их сбалансированность, отмечается в заключении.