Россияне потеряли веру в лучшее

Потребительское доверие россиян вплотную приблизилось к историческому минимуму. В четвертом квартале 2018 года соответствующий индекс, который рассчитывают The Conference Board и Nielsen, упал с 67 до 65 пунктов. Ниже он опускался только в первом и четвертом квартале 2016 года — до 63 пунктов.

Показатель сокращается второй квартал подряд: в июле-сентябре 2018 года он потерял три пункта. К концу года россияне стали чуть хуже оценивать свое материальное положение и перспективы на рынке труда в ближайшем будущем. Доля потребителей, которым денег хватает лишь на базовые потребности, увеличилась с 19 до 23%. При этом среди граждан, у которых свободные средства еще остались, с 19% до 21% выросло число тех, кто готов их тратить (видимо, чтобы не дать сгореть в огне инфляции).

Число россиян, расходующих средства на новую одежду, снизилось с 36 до 32%. Развлечение вне дома в октябре-декабре позволяли себе 24% против прежних 29%. Экономят на этих статьях уже 64% россиян, за четвертый квартал их доля увеличилась на 10 п. п. и 8 п. п. соответственно, пишет «Коммерсантъ».

Но больше всего россияне переживают по поводу роста цен на еду. Доля обеспокоенных этим вопросом потребителей увеличилась сразу на 12 п. п., до 35%, достигнув максимального значения с середины 2016 года. Более дешевые продукты в четвертом квартале выбирали 55% опрошенных, говорится в исследовании.

Все хуже и хуже

Потребительские настроения и ожидания россиян ухудшаются уже со второй половины прошлого года, отмечает заместитель заведующего кафедрой экономической социологии НИУ ВШЭ Диляра Ибрагимова . Это показывают и другие опросы. Ситуация ухудшения уже воспринимается как норма: люди пересматривают свои потребительские модели и отказываются от того, чего хотели раньше. Причины очевидны: снижение доходов, возрастающая неопределенность, инфляция.

«Мы откатились на уровень начала 2017 года. К тому моменту мы вроде бы только начали выходить из кризиса по всем показателям хоть чуть-чуть, и сейчас опять все возвращается туда же», — сокрушается эксперт.

Реальные доходы населения сокращаются пятый год подряд: в прошлом году, по данным Росстата, они упали на 0,2%. Не помог даже рост зарплат на 6,8% (согласно официальной статистике). По факту они увеличились только в госсекторе, да и то — под майские указы в преддверии президентских выборов, констатирует президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов . Инфляция в 2018 году незначительно, но все же перебралась за таргет ЦБ — она достигла 4,3%.

«На этом фоне, конечно же, граждане смотрят в будущее достаточно боязливо. Они зарабатывают меньше, и их покупательная способность снижается. Сохраняется консервативная схема потребления, при котором прежде всего предполагается экономия», — говорит эксперт.

При этом в значительной степени потребление прошлого года было обеспечено заемными средствами. Но сейчас они дорожают. К тому же долговая нагрузка на население растет, и все чаще новые кредиты траться на погашение старых. До магазинов эти деньги не доходят.

Есть ли свет в конце тоннеля?

Сами авторы исследования ожидают, что в первом квартале текущего года индекс потребительского доверия может снова вырасти. Как пояснила порталу BFM директор по аналитике и консалтингу «Nielsen Россия» Марина Волкова , тенденция показателя такова, что каждый год в четвертом квартале он оказывается слегка ниже третьего. Например, значение индекса по Европе в четвертом квартале 2018 года также опустилось на три пункта.

Но январские замеры других компаний, которые делают такие опросы ежемесячно, показывают, что потребительские настроения продолжают снижаться, парирует Ибрагимова. Да и показатели декабря не внушают оптимизма.

По словам эксперта, многолетние исследования показывают, что потребительские настроения обычно ухудшаются в ноябре и марте. В первом случае заканчивается сезон дешевых овощей и фруктов, во втором — истощаются зимние запасы и остаются позади все выплаты бонусов и премий по итогам предыдущего года. А вот в декабре традиционно показатель подрастает вместе с оживлением розничной торговли. Однако первый месяц этой зимы для ритейла оказался провальным.

«Поэтому я бы пока поостереглась делать прогнозы на улучшение», — предупреждает эксперт.

Очень многое зависит от международной конъюнктуры, добавляет Абзалов. В прошлом году рост ставки ФРС приводил к оттоку инвестиций из развивающихся стран, в том числе из России. Но сейчас этот процесс может прекратиться из-за смягчения политики американского регулятора.

Еще один важный фактор — ситуация на рынке нефти. Пока котировки черного золота держатся на достаточно высоком уровне из-за политического кризиса в Венесуэле и начавшегося сокращения добычи в рамках нового соглашения ОПЕК+.

Рецепт спасения

В целом есть шанс на то, что ситуация в российской экономике стабилизируется, и это позитивно отразится на потребительских настроениях. Но чтобы расширить потребление, необходимо обеспечить рост благосостояния населения, в первую очередь, занятость и повышение зарплат, считает Абзалов.

Сейчас значительная часть граждан либо потребляют за счет кредитных ресурсов, либо занимают выжидательную позицию и консервируют средства на случай каких-то форс-мажоров. На этом фоне обеспечить разгон экономики достаточно сложно, замечает он.

По словам аналитика, надо стимулировать развитие бизнеса. В первую очередь, следует обеспечить доступ к дешевому кредитованию за счет снижения процентной ставки или более широкого использования механизмов ее субсидирования.

На фоне дорогих кредитов в разы возрастает окупаемость целого ряда проектов — в аграрном секторе, промышленном, инфраструктурном, и даже в самых типовых сегментах. Например, кафе с нынешней стоимостью заемных средств окупается очень долго. Некоторые предприниматели в поисках более дешевого финансирования уже прибегают к таким экзотическим инструментам, как краудфандинг.

Также необходима точечная поддержка малообеспеченных слоев населения, семей с детьми, лиц пенсионного и предпенсионного возраста и граждан, которые оказались в сложной ситуации, продолжает эксперт. Так, налоговые каникулы в ипотеке, по его мнению, могут быть весьма перспективными при правильном разворачивании этого процесса. И это лучше, чем банкротство физических лиц.