Visa вводит в России снятие денег с карт в магазинах

Международная платежная система Visa направила письмо в российские банки с предписанием к апрелю 2019 года обеспечить техническую поддержку сервиса по снятию наличных с ее карт в кассах магазинов.

Как сообщает РБК, платежная система планирует начать техническое тестирование сервиса в апреле. Получение письма подтвердили в ВТБ Промсвязьбанке . Сервис должен позволить держателям карт Visa снимать наличные через POS-терминалы на кассах магазинов при обязательной оплате покупки картой. За один раз можно будет снять сумму не больше $100.

Отмечается, что к пилотному проекту готовится банк «Русский стандарт», такую возможность рассматривает Райффайзенбанк и Промсвязьбанк.

Впервые о том, что платежные системы запустят услугу снятия наличных на кассах магазинов, стало известно год назад. Visa в марте 2018 года объявила о том, что изучит возможность внедрения в России такого сервиса.

News.ru ранее писал о том, что американская компания MasterCard Incorporated решила провести небольшой ребрендинг. С логотипа международной платёжной системы исчезнет её название и останутся лишь пересекающиеся красный и жёлтый круги.