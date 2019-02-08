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Visa вводит в России снятие денег с карт в магазинах 

News.ru + ещё 9 2 часа назад
Фото: ТАСС
Международная платежная система Visa направила письмо в российские банки с предписанием к апрелю 2019 года обеспечить техническую поддержку сервиса по снятию наличных с ее карт в кассах магазинов.
Как сообщает РБК, платежная система планирует начать техническое тестирование сервиса в апреле. Получение письма подтвердили в ВТБ и Промсвязьбанке. Сервис должен позволить держателям карт Visa снимать наличные через POS-терминалы на кассах магазинов при обязательной оплате покупки картой. За один раз можно будет снять сумму не больше $100.
Отмечается, что к пилотному проекту готовится банк «Русский стандарт», такую возможность рассматривает Райффайзенбанк и Промсвязьбанк.
Впервые о том, что платежные системы запустят услугу снятия наличных на кассах магазинов, стало известно год назад. Visa в марте 2018 года объявила о том, что изучит возможность внедрения в России такого сервиса.
News.ru ранее писал о том, что американская компания MasterCard Incorporated решила провести небольшой ребрендинг. С логотипа международной платёжной системы исчезнет её название и останутся лишь пересекающиеся красный и жёлтый круги.
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Комментарии27
Личный счет , Компании , Райффайзенбанк Австрия , Visa , Банк ВТБ , Промсвязьбанк
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