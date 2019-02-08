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Россиян ждет новый рост цен 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сегодня Центральный банк России не изменит ни ключевую ставку, ни риторику, но вполне может сделать это через месяц, считают в Росбанке.
Первое в 2019 году заседание ЦБ состоится сегодня в 13:30 по московскому времени. Регулятор доложит о своем решении относительно ключевой ставки.
В Росбанке полагают, что она останется прежней (7,75%), так как решение повысить ее стало бы «поспешным» — инфляция ускорилась лишь до 5% годовых, то есть двухпроцентный рост налога на добавленную стоимость еще не отразился на ней.
При этом в Росбанке полагают, что отсутствие эффекта от повышения НДС временно, так как, скорее всего, бизнес не взял возросшую налоговую нагрузку на себя, а лишь отложил рост цен.
Вместе со «стремительным» ростом инфляционных ожиданий предприятий в январе, а также с и без того высокими ценами на продукты питания и прогнозируемым Росбанком ускорением инфляции до 5,7% в первом квартале 2019-го, это делает возможным повышение Центробанком ставки на 0,25% уже на мартовском заседании.
Комментарии3
Личный счет , Росбанк , Центральный банк России
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