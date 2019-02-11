Огородников хотят освободить от получения карточки продавца на рынках

Фермеров, садоводов и огородников, которые торгуют на рынке своей продукцией, могут освободить от необходимости получать карточку продавца. Проект поправок в Федеральный закон «О розничных рынках и в Трудовой кодекс, который доработала Самарская Губернская Дума , федеральные парламентарии рассмотрят на одном из пленарных заседаний в феврале.

Авторы законопроекта объясняют, что карточка продавца оформляется при заключении договора о предоставлении торгового места. При этом сведения, указываемые в ней, практически дублируют сведения, предоставляемые при заключении договора о предоставлении торгового места.

В Комитете Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству назвали предложение самарских коллег оправданным, но высказали ряд замечаний.