Фермеров, садоводов и огородников, которые торгуют на рынке своей продукцией, могут освободить от необходимости получать карточку продавца. Проект поправок в Федеральный закон «О розничных рынках и в Трудовой кодекс, который доработала Самарская Губернская Дума, федеральные парламентарии рассмотрят на одном из пленарных заседаний в феврале.
Авторы законопроекта объясняют, что карточка продавца оформляется при заключении договора о предоставлении торгового места. При этом сведения, указываемые в ней, практически дублируют сведения, предоставляемые при заключении договора о предоставлении торгового места.
В Комитете Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству назвали предложение самарских коллег оправданным, но высказали ряд замечаний.
»Во избежание пробелов и разночтений, при доработке законопроекта требуется согласовать полный перечень сведений, содержащихся в договоре о предоставлении торгового места и в карточке продавца Кроме этого, для целей защиты прав потребителей целесообразно уточнить, что продавец при реализации товаров (работ, услуг) без карточки продавца обязан по требованию потребителя представить ему договор о предоставлении торгового места», — говорится в заключении ответственного комитета.