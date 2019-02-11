Можно ли заработать на безбедную старость в России

Опрошенные «Ура.ру» эксперты рассказали , как будущие и нынешние пенсионеры могут обеспечить себе безбедную старость. Доктор экономических наук Сергей Смирнов посоветовал россиянам распределять деньги по разным банкам, используя депозиты, и покупать облигации федерального займа.

При этом небольшие суммы, даже если их откладывать каждый месяц, не помогут прожить на пенсии. Экономист Михаил Делягин посоветовал будущим пенсионерам вкладывать средства в доллары и быть осторожными с инвестициями в недвижимость, так как жилье требует денег на содержание.

Смирнов отметил, что уже вышедшие на пенсию россияне могут подрабатывать охранниками, водителями такси, курьерами интернет-магазинов, предлагать услуги уборки квартир или присматривать за другими пенсионерами.

Шабанов предложил работающим пенсионерам использовать современные инструменты, которые предлагают банки, например, кешбэк — возврат части стоимости покупки, оплаченной банковской картой.

Смирнов подчеркнул, что пенсионеры должны определить, какие субсидии им положены: например, бонусы полагаются ветеранам труда или россиянам, имеющим государственные награды.

Ранее в Пенсионном фонде России (ПФР) напомнили, что для обеспечения достойного размера пенсии в первую очередь нужно позаботиться об официальном трудоустройстве. За сотрудника с «белой» зарплатой работодатель платит взносы в государственные внебюджетные фонды.

Также можно откладывать деньги на будущую пенсию с помощью госпрограммы софинансирования пенсионных накоплений. С 2020 года в России планируют запустить систему индивидуального пенсионного капитала (ИПК). В рамках ИПК работники будут постепенно откладывать часть своих заработков, чтобы использовать их после выхода на пенсию. ИПК будет формироваться в негосударственных пенсионных фондах. Размер отчислений ограничен не будет.