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Коммунальные услуги в России предложили сделать бесплатными 

Деловая газета «Взгляд» 12 февраля 2019
Фото: РИА Новости
На портале Российской общественной инициативы появилось предложение сделать коммунальные услуги для россиян бесплатными и понизить цены на бензин, что, по мнению авторов инициативы, приведет к общему росту экономики и развитию страны.
«Из-за низких заработных плат подавляющее большинство граждан России не имеют возможности жить на достаточном уровне, приходится экономить на всем и, в первую очередь, на коммунальных услугах. Российская Федерация огромная страна, ее не сравнить с Туркменистаном, где не платят за коммунальные услуги, но Россия самая богатая страна, способная отапливать всю Европу и часть Азии, но почему-то завышающая внутренние тарифы для своего населения», — говорится в сообщении.
По оценкам авторов инициативы, ее реализация поспособствует экономическому росту. Среди других практических результатов также называют повышение уровня благосостояния россиян и улучшение психологического климата в стране.
«Если бесплатными коммунальные услуги сделать невозможно, надо понизить тарифы до минимальных, либо бесплатным сделать отопление», — отмечается в обращении.
Более 6,8 тыс. россиян поддержали инициативу.
Предложение на сайте Российской общественной инициативы сделать коммунальные услуги для россиян бесплатными и понизить цены на бензин поддержали более 6,8 тыс. россиян. Против этого предложения выступили 214 человек.
Между тем, в январе депутат Госдумы (КПРФ), член комитета по охране здоровья Алексей Куринный предложил списать безнадежные долги россиян за коммунальные услуги во всех регионах.
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Комментарии18
Личный счет , Алексей Куринный , Госдума , КПРФ
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