Коммунальные услуги в России предложили сделать бесплатными

На портале Российской общественной инициативы появилось предложение сделать коммунальные услуги для россиян бесплатными и понизить цены на бензин, что, по мнению авторов инициативы, приведет к общему росту экономики и развитию страны.

«Из-за низких заработных плат подавляющее большинство граждан России не имеют возможности жить на достаточном уровне, приходится экономить на всем и, в первую очередь, на коммунальных услугах. Российская Федерация огромная страна, ее не сравнить с Туркменистаном, где не платят за коммунальные услуги, но Россия самая богатая страна, способная отапливать всю Европу и часть Азии, но почему-то завышающая внутренние тарифы для своего населения», — говорится в сообщении.

По оценкам авторов инициативы, ее реализация поспособствует экономическому росту. Среди других практических результатов также называют повышение уровня благосостояния россиян и улучшение психологического климата в стране.

«Если бесплатными коммунальные услуги сделать невозможно, надо понизить тарифы до минимальных, либо бесплатным сделать отопление», — отмечается в обращении.

Более 6,8 тыс. россиян поддержали инициативу.

Предложение на сайте Российской общественной инициативы сделать коммунальные услуги для россиян бесплатными и понизить цены на бензин поддержали более 6,8 тыс. россиян. Против этого предложения выступили 214 человек.