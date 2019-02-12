Проверка счетчика обошлась москвичу в 2 миллиона

Житель Москвы Михаил Нефёдов, сдающий в аренду нежилое помещение, после проверки счётчика получил штраф в 2 млн рублей за потребление неучтённой электроэнергии, сообщает канал «360». По словам мужчины, во всём виновата сорванная пломба, которую якобы удалил сотрудник проверяющей организации.

Помещение площадью 120 квадратных метров в Юго-Западном округе Нефёдов сдаёт под услуги фитнес-тренеров, которые занимаются с группами местных жителей только по вечерам, поэтому потребление электроэнергии, по словам мужчины, было минимальным.

«В фитнесе пользуются лампами дневного света, которые почти ничего не жрут. Они на 120 метрах тратят меньше, чем в квартирах», — заявил арендодатель.

По информации канала, в ноябре 2018 года проверку счётчика в отсутствие собственника провёл специалист компании МОЭСК , входящей в состав ПАО «Россети» . Эксперт выявил «факт безучетного потребления электрической энергии» в связи с сорванной пломбой. В результате Нефёдову пришёл штраф в 2 миллиона рублей.

«Я вообще понятия не имею, сам не влезал в счетчик», — негодует собственник, попутно обвиняя специалиста в срыве пломбы.

Мужчина обратился в «Мосэнергосбыт». В результате долгих переговоров удалось значительно уменьшить сумму взыскания.

«Они сказали — давайте 235 тысяч, мы рассчитаем вам под это дело, заплатите только это. В итоге рассчитали, и я заплатил», — заявил Нефёдов.

Позже выяснилось, что акт, в котором фигурировала сумма в 2 миллиона рублей, был составлен специалистом МОЭСК некорректно. В документе, например, эксперты насчитали плату за энергопотребление за целый год, в то время как договор с клиентом был составлен в июле. В результате «Мосэнергосбыт» отправил копию непроверенного постановления Нефёдову «просто для информации, чтобы имел в виду».