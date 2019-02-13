Российские пенсионеры решили заработать на ставках

Почти десять процентов клиентов букмекерских контор составляют люди пенсионного возраста. К такому выводу пришли в своем исследовании организаторы премии BR Awards (есть в распоряжении «Ленты.ру» ).

«Порядка 9,5 процента участников [в 2018 году] — россияне пенсионного возраста», — говорится в исследовании. Это в 2,3 раза больше, чем было в 2017 году — четыре процента.

Среди женской аудитории букмекеров процент пенсионеров еще выше — 18 (в 1,5 раза больше, чем в 2017 году).

Также авторы выяснили, что игроки-пенсионеры в среднем делают ставки больше одного раза в неделю на 20 процентов чаще, чем представители других возрастных групп. Размер средней ставки при этом на 40 процентов ниже, чем в целом по рынку — 606 рублей. 60 процентов пари заключаются в интернете, что на 14 процентов больше, чем за год до этого, но на 35 процентов ниже, чем среди всех клиентов букмекерских контор.

«Кроме того, пенсионеры оказались самыми лояльными клиентами. Если в среднем по России порядка 40 процентов игроков делают ставки у одного букмекера, то доля таких клиентов в возрасте 56+ для женщин и 61+ для мужчин в отдельных регионах достигает 70 процентов», — говорится в исследовании.

Большую роль в повышении интереса пенсионеров к ставкам сыграл прошлогодний чемпионат мира по футболу, прошедший в России, отмечают авторы.

При этом самой активной группой по-прежнему остаются люди в возрасте от 18 до 44 лет — на них в 2018 году приходилось 72 процента клиентов.