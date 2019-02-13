Минэкономразвития открыло правду о России

Богатые беднеют, а бедные богатеют: Минэк открыл правду о России

Минэкономразвития нашло довольно неожиданное объяснение падению реальных доходов россиян в 2018 году (на 0,2%). По версии ведомства, они уменьшились у достаточно обеспеченных граждан, тогда как у бедных, напротив, возросли.

Богатые обеднели из-за снижения ставок по банковским депозитам, увеличения ряда налогов, в том числе на недвижимость, и роста платежей по кредитам (особенно «постаралась» ипотека). Бедных же «серьезно поддержали» повышение МРОТ и зарплат в бюджетной сфере, а также увеличение выплат семьям с детьми. У двух самых малоимущих групп населения реальные доходы выросли на 3,9% и 2,2%, подсчитали в министерстве.

«В итоге совокупная негативная динамика показателя по итогам года была сформирована группами населения с доходами выше среднего уровня», — гласит традиционный мониторинг ведомства «Картина экономики».

Сомнительные расчеты

В объяснении Минэкономразвития как минимум присутствует некорректная с точки зрения классической теории финансов терминология, считает эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский

Под доходами обычно понимают лишь зарплату и ренту, но не возврат на инвестиции, поясняет он. У наиболее богатой части населения любого государства прибыль от инвестиций по определению многократно превышает активные части доходов — прежде всего, зарплаты.

«Эта разница может достигать двух или даже трёх порядков величин, поэтому здесь важно сравнивать «яблоки с яблоками», а не «яблоки с апельсинами»», — призывает эксперт.

По его словам, падение доходов от банковских депозитов наблюдается во всем мире из-за радикально низких ставок центробанков. Россия, здесь, кстати, далеко не в самом худшем положении по сравнению с Европой и США. Но и у нас ставки по депозитам начали снижаться ещё в 2017 году, а в 2018 году некоторое время даже росли.

«Я регулярно мониторю по роду своих обязанностей этот показатель», — замечает эксперт.

Неудачные инвестиции в акции или недвижимость тоже не вписывается в категорию «яблок», поскольку это — «апельсины». Если следовать логике Минэкономразвития, можно заодно подсчитать частоту выигрышей в лотерею (почему нет?) и получение наследства, иронизирует аналитик.

«В общем, для оглашения выводов необходимо пересчитать именно доходы различных слоёв населения в узком определении», — говорит он.

Беднеют все

Доходы падают одинаково, как у богатых, так и у бедных, полагают эксперты. Расчеты Минэкономразвития как раз демонстрируют совпадение динамики, считает ведущий аналитик ООО «Эксперт Плюс» Мария Сальникова. Но предложенная ведомством взаимосвязь тут нелогична.

«До показателей прошлого года причины отсутствия роста заработных плат заключались в совершенно других факторах. Они же и сохранились актуальными на 2018 год, кроме того, добавилось инфляционное давление, девальвация рубля», — перечисляет эксперт.

Ироничное замечание коллеги вполне может воплотиться в жизнь, не исключает она. Публикация официальной статистики продолжает удивлять. Недавно Росстат заявил о том, что в 2018 году российская экономика ускорилась до 2,3% (с 1,6% в 2017-м). Темпы роста оказались максимальными за шесть лет. При этом ранее тот же Минэкономразвития оценил рост ВВП в 2% (прогнозировал 1,8%, независимые эксперты — и того меньше). Пересмотр показателя объяснили уточнением данных по строительству, но экономистов доводы властей не убедили.

«Возможно, позже нас ждет весомая доказательная база и в пользу того, что снижение доходов богатых стало причиной снижения доходов бедных в России», — допускает аналитик.

В рамках тех правил арифметики, в которых эти показатели считают официальные ведомства, странная на первый взгляд статистика похожа на правду, добавляет шеф-аналитик ГК TeleTrade Пётр Пушкарёв. Но если смотреть на понятие реальных доходов объективно, они снижаются у всего населения. И личная инфляция почти у всех в прошлом году, наверняка, перевалила как минимум за 10% (официальная составила 4,3%).

«Если рассматривать реальные доходы как набор материальных благ, которые может позволить себе конкретный человек на все деньги, остающиеся у него после обязательных выплат вроде налогов и ЖКХ, конечно, в 2018 году их получится меньше, чем в 2017-м. Никакой средний рост зарплат за ценами не поспевает», — категоричен эксперт.

Он согласен с тем, что в средней статистике снижения доходов удельный вес доли обеспеченных граждан все-таки выше: и в процентах, и в деньгах они теряли больше, чем бедные, в том числе потому, что и суммы вкладов у богатых гораздо солиднее. Другое дело, что и пережить снижение доходов состоятельным людям легче.

«Но ведь все мы связаны, и чем меньше денег у богатых, тем меньше они смогут инвестировать в бизнес, в рабочие места и в зарплаты всех остальных, зато тем больше захотят забрать, чтоб компенсировать себе недостающее», — предупреждает аналитик.

В любом случае, аргумент для оправдания общего ухудшения материального положения населения Минэкономразвития нашло весьма сомнительный. Вспоминается анекдот про революционеров 1917 года: «Они хотят, чтобы не было богатых? Странно, а мой дед мечтал, чтобы не было бедных».

Будущее туманно

Пока что реального сокращения разрыва между доходами бедных и богатых ждать не стоит, считает Сальникова. По данным прошлогодних социологических исследований, более 50% компаний не планировали повышений заработных плат в 2019 году.

Правда, некоторые представители сферы услуг, торговли, информационных технологий и строительства отвечали, что готовы к повышению окладов сотрудников. Но даже если можно позитивно оценить намерение о положительной динамике по заработным платам, интересен процент их повышения.

«Вряд ли он сможет существенно сказаться на общей картине доходов населения по итогу 2019 года при условии ожидания дополнительной девальвации рубля и как минимум 5% инфляции», — прогнозирует эксперт.

Более оптимистичных тенденций ждет Пушкарев. Он полагает, что основной темп роста цен уже отыгран в январе (при этом повышение НДС использовали просто как повод). Дальше тормозить инфляцию будут те самые недостающие реальные доходы и ограниченная покупательная способность населения. Заморозка цен на бензин скоро перестанет действовать, но взамен установят более высокую обязательную долю реализации топлива для нефтепереработчиков на внутреннем российском рынке, предсказывает аналитик.

Наконец, угроза новых санкций отошла, немного улучшился инвестиционный климат, что дает надежду на стабильный курс рубля и даже, возможно, его укрепление.

«Так что рост доходов может даже обогнать немного инфляцию в оставшиеся 11 месяцев года (если исключить январь, конечно)», — допускает Пушкарев.

Но, в любом случае, до уровня реальных доходов, который был хотя бы в 2014 году, российским гражданам теперь далеко, добавляет он. По расчетам эксперта, чтобы его достичь, потребуется рост зарплат почти на 40% за пять лет. Сегодня такой сценарий выглядит утопией.