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Как не попасть на чужие долги за ЖКХ 

Российская Газета 16 часов назад
Фото: РИА Новости
Упрощенная процедура взыскания долгов за коммунальные и жилищные услуги привела к тому, что каждый, даже тот, кто платит аккуратно, может столкнуться со списанием с банковского счета некоторой суммы.
Эксперт Научно-образовательного центра федеральных и региональных программ Высшей школы госуправления РАНХиГС Игорь Кокин назвал пять таких вариантов, о которых надо помнить. И дал советы, как не попасть на чужие коммунальные долги.
Ситуация первая. Надо иметь регистрацию строго по месту фактического жительства. Поскольку зарегистрированы — значит, обязаны гасить долги по ЖКХ, накопившиеся за квартирой.
Ситуация вторая. Совместная собственность. Следует сразу распределить зоны ответственности, то есть расчетные счета. Сделать это можно двумя способами: непосредственно обратившись в управляющую компанию, ТСЖ, ресурсоснабжающие организации, а в случае отказа — в суд. Все надо сразу оформить официально, например, при разводе. Иначе придется платить за долги бывшего супруга.
Ситуация третья. Обычной практикой управляющих компаний является расписывание долгов одних собственников, которые не платят, на других — ответственных и добросовестных. Самый простой способ избежать оплаты счетов за соседей — перейти на прямые договоры.
Ситуация четвертая. Нередко оплачивать чужие долги приходится тем, кто продал свою квартиру. Надо проследить, чтобы новый владелец переоформил на себя лицевой счет, связаться со всеми поставщиками ресурсов и сообщить, что у квартиры сменился владелец.
Ситуация пятая. Также можно попасть на долги прошлого владельца при покупке квартиры. По закону новый собственник не отвечает по долгам прежнего. Исключение составляют только взносы на капитальный ремонт.
Но на практике случаются вопиющие нарушения. Так что сразу же после регистрации права собственности необходимо уведомить все обслуживающие организации о смене собственника и переоформить лицевые счета на обслуживание. Если же управляющая компания или поставщик ресурсов все равно требуют оплатить долг прежнего хозяина, то можно написать заявление в прокуратуру с описанием ситуации и выводом, что вы расцениваете все это как вымогательство.
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Личный счет , Генпрокуратура РФ , РАНХиГС
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