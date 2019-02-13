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Как избежать уплаты чужих долгов за ЖКХ 

Рамблер 14 часов назад
Фото: ТАСС
«Правильная» регистрация, распределение «зон ответственности», прямые договоры, общение с поставщиками и знание законов уберегут от уплаты чужих коммунальных долгов. Об этом «Российской газете» рассказал эксперт Научно-образовательного центра федеральных и региональных программ Высшей школы государственного управления РАНХиГС Игорь Кокин.
Эксперт перечислил несколько ситуаций, при которых добропорядочные плательщики за услуги ЖКХ могут столкнуться со списанием со своих счетов чужого долга.
К возникновению первой приводит регистрация не по месту фактического проживания. Регистрация обязывает платить по накопившимся за квартирой долгам даже того, кто фактически там не живет.
«Надо иметь регистрацию строго по месту фактического жительства», — посоветовал Кокин.
Со списанием чужого долга за ЖКХ могут столкнуться и те, кто владеет недвижимостью совместно с кем-то еще. Таким эксперт советует «распределить зоны ответственности» — обзавестись разными расчетными счетами.
Во избежание списания долгов неплательщиков с плательщиков — «обычная практика» управляющих компаний, по словам Кокина, — стоит перейти на прямые договоры с УК.
Продать квартиру и не оплачивать при этом коммунальные долги новых владельцев можно, предупредив поставщиков ресурсов о смене владельца, а также удостоверившись, что новый собственник переоформил лицевой счет.
Наконец, купить квартиру и не платить по долгам (за исключением капремонта) предыдущих владельцев можно, зная, что требовать этого от нового собственника незаконно.
Комментарии
Личный счет , РАНХиГС , "Российская газета"
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