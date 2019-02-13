Сбербанк запускает пакет услуг для самозанятых

Сбербанк запускает линейку продуктовых решений, разработанную с учетом специальных потребностей самозанятых клиентов, в том числе бесплатный пакет услуг «Своё дело», сообщил председатель правления Сбербанка Анатолий Попов

«Вместе с решением, включающим базовые функции, мы запускаем широкую линейку продуктовых решений, разработанную с учетом специальных потребностей самозанятых клиентов. В том числе — бесплатный пакет услуг "Своё дело"», — заявил он.

Сбербанк планирует запустить специальное интернет-решение для самозанятых в первом квартале 2019 года. Стать самозантятым можно будет в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», дополнительные документы при этом не потребуются.

В мобильном приложении клиент в том числе сможет автоматически формировать чеки по всем поступлениям от физлиц на выбранную карту для подтверждения дохода и дальнейшего расчёта налогов Федеральной налоговой службой , а также вручную формировать чеки при получении платы за свои услуги наличными или переводом от физического лица, подключить автоплатеж для своевременной оплаты налога и отозвать ошибочно сформированный чек.

С 1 января 2019 года в четырёх регионах России — Москве, Московской области, Калужской области и Татарстане — действует специальный налоговый режим для самозанятых. Он предусматривает налоговую ставку 4% для самозанятых, которые оказывают услуги физлицам, и 6% — для оказывающих услуги юрлицам, в эти ставки входят отчисления в Фонд обязательного медицинского страхования. Зарегистрироваться в качестве самозанятого граждане могут через мобильное приложение «Мой налог».

Эксперимент продлится до 31 декабря 2028 года. В случае успешной реализации его могут распространить на все регионы страны.