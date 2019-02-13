Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.75
$
66.89
75.40
75.50
Прогноз
11.02 – 18.02
$
66.20
75.80
Индексы и котировки Brent
64.79
–0.08 Золото
1314.12
+0.14 РТС
1156.31
–0.10
Динамика валют
EUR / USD
15.02
1.1289
–0.0156
31.01
1.1445
12.02
01.02
21.01

Сбербанк запускает пакет услуг для самозанятых 

Rambler News Service 13 февраля 2019
Фото: РИА Новости
Сбербанк запускает линейку продуктовых решений, разработанную с учетом специальных потребностей самозанятых клиентов, в том числе бесплатный пакет услуг «Своё дело», сообщил председатель правления Сбербанка Анатолий Попов.
«Вместе с решением, включающим базовые функции, мы запускаем широкую линейку продуктовых решений, разработанную с учетом специальных потребностей самозанятых клиентов. В том числе — бесплатный пакет услуг "Своё дело"», — заявил он.
Сбербанк планирует запустить специальное интернет-решение для самозанятых в первом квартале 2019 года. Стать самозантятым можно будет в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», дополнительные документы при этом не потребуются.
В мобильном приложении клиент в том числе сможет автоматически формировать чеки по всем поступлениям от физлиц на выбранную карту для подтверждения дохода и дальнейшего расчёта налогов Федеральной налоговой службой, а также вручную формировать чеки при получении платы за свои услуги наличными или переводом от физического лица, подключить автоплатеж для своевременной оплаты налога и отозвать ошибочно сформированный чек.
С 1 января 2019 года в четырёх регионах России — Москве, Московской области, Калужской области и Татарстане — действует специальный налоговый режим для самозанятых. Он предусматривает налоговую ставку 4% для самозанятых, которые оказывают услуги физлицам, и 6% — для оказывающих услуги юрлицам, в эти ставки входят отчисления в Фонд обязательного медицинского страхования. Зарегистрироваться в качестве самозанятого граждане могут через мобильное приложение «Мой налог».
Эксперимент продлится до 31 декабря 2028 года. В случае успешной реализации его могут распространить на все регионы страны.
Rambler News Service: последние новости
ПФР планирует предупреждать о будущей пенсии за 15-20 лет Минтруд: темпы снижения рождаемости замедлились в 2018 году до 4,6% ПФР рассказал о появлении мошеннических сайтов с предложением платных услуг
Комментарии1
Личный счет , Анатолий Попов , Федеральная налоговая служба , Сбербанк России
Читайте также
Видео
Как НДС повлиял на чек россиян
Личный счет
Доллар пробил психологическую отметку
Рынки
США решили судьбу российских госбанков
Экономика
Европа захотела больше газа из России
Экономика Статьи
В ЦБ сравнили новые санкции и санкции 2014 года
Экономика
Лукашенко дал обещание Путину
Экономика В мире
Доллар по 75: США бьют в слабое место России
Экономика Статьи
«Северный поток-2» оказался под ударом
Экономика Статьи
Россия выигрывает санкционную войну
Экономика Статьи
Роспотребнадзор сделал заявление после угроз Медведева
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение