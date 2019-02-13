Как разоблачить пенсионных мошенников

Издание Life рассказало , как защититься от мошенников, выдающих себя за сотрудников Пенсионного фонда России (ПФР) . Опрошенные изданием эксперты посоветовали россиянам не подписывать подозрительные документы и не оставлять на неофициальных сайтах номера телефонов.

Ранее в ПФР предупредили о мошенниках, которые создают фальшивые «неофициальные сайты Пенсионного фонда России», публикуют ложную информацию о выплатах россиянам и оказывают сомнительные услуги.

Life отмечает, что на сайтах-подделках много рекламных баннеров, найти что-либо там трудно. Так мошенники вынуждают пользователей обратиться к пенсионному юристу в онлайн-чате. В ходе переписки пользователю быстро предлагают оставить свой номер телефона. Если человек оставил номер, ему звонят и навязывают «консультацию». Потом выясняется, что услуга не была бесплатной.

Старший специалист по уголовной практике BMS Law Firm Александр Иноядов посоветовал смотреть, установлено ли на сайте безопасное соединение HTTPS (его можно узнать по зеленому замку в строке адреса).

Еще один способ проверки: вбить в поисковике «официальный сайт … (указать нужную организацию)» и сравнить адрес сайта, где вам предлагают консультации, с первым адресом в поисковой выдаче.

Также стоит обратить внимание, что при переходах на разные разделы сайта адреса страниц должны меняться. На сайтах-подделках такого происходить не будет.

Некоторые мошенники ходят по квартирам под видом сотрудников ПФР или негосударственных фондов и предлагают перевести свои пенсионные накопления. Иноядов посоветовал россиянам не подписывать никаких документов вне стен ПФР. Кроме того, чтобы не стать жертвой мошенников, не стоит давать посторонним номер СНИЛС.