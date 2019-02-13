Средний чек россиян за один поход в магазин уменьшился в январе на 10,3%. Такие данные следуют из проведённого холдингом «Ромир» исследования.
Размер среднего чека составил 560 рублей после 624 рублей месяцем ранее. В годовом выражении размер среднего чека потерял 0,9%.
В январе размер среднего чека снизился во всех федеральных округах, за исключением Дальневосточного (рост на 2,8%). Наиболее высокими темпами он снизился в Сибири и на Урале, потеряв 12,8% и 12,7% соответственно. В Центральном округе снижение показателя составило 10,5%, в Приволжском — 9,9%, на северо-западе — 8,2%, а на юге — 7,6%, отмечается в исследовании
В Москве размер среднего чека в январе стал меньше на 9,5%, составив 746 рублей. В Санкт-Петербурге аналогичный показатель потерял 10,4% до 718 рублей.
В гипермаркетах страны в январе граждане стали тратить на 17,4% меньше.
Расходы россиян на конечное потребление достигли за прошлый год 50,8 трлн рублей, рост составил 5,4%. Впрочем, доля этого показателя в использовании ВВП опустилась практически до 49%, следует из материалов Росстата, которые изучил News.ru.