Средний чек за январь потерял более 10%

Средний чек россиян за один поход в магазин уменьшился в январе на 10,3%. Такие данные следуют из проведённого холдингом «Ромир» исследования.

Размер среднего чека составил 560 рублей после 624 рублей месяцем ранее. В годовом выражении размер среднего чека потерял 0,9%.

В январе размер среднего чека снизился во всех федеральных округах, за исключением Дальневосточного (рост на 2,8%). Наиболее высокими темпами он снизился в Сибири и на Урале, потеряв 12,8% и 12,7% соответственно. В Центральном округе снижение показателя составило 10,5%, в Приволжском — 9,9%, на северо-западе — 8,2%, а на юге — 7,6%, отмечается в исследовании

В Москве размер среднего чека в январе стал меньше на 9,5%, составив 746 рублей. В Санкт-Петербурге аналогичный показатель потерял 10,4% до 718 рублей.

В гипермаркетах страны в январе граждане стали тратить на 17,4% меньше.