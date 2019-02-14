Титов предложил ввести для самозанятых льготные кредиты со ставкой в 5%

Самозанятым предпринимателям необходимы льготные кредиты со ставкой 5%, это могут быть деньги, выделенные на кредиты малому бизнесу в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство (МСП) и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Об этом сообщил в четверг в интервью ТАСС бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

"Мы вчера обсуждали этот вопрос с самозанятыми. Они сказали про ставку в 5%. Думаю, этот вопрос следует рассмотреть. Я считаю, что деньги нужно выделить из средств нацпроекта МСП", — сказал Титов, отвечая на вопрос о льготных кредитах для малого и среднего бизнеса.

Национальный проект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" разработан Минэкономразвития РФ для достижения целей, которые поставил президент России Владимир Путин в майском указе. Бюджет национального проекта составляет 481,5 млрд рублей, из которых 416, 2 млрд рублей — это средства из федерального бюджета.

Структура национального проекта включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году — реализация национальных проектов. Организатор — фонд "Росконгресс".