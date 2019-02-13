Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.82
$
65.90
74.30
74.50
Прогноз
18.02 – 25.02
$
65.97
74.73
Индексы и котировки Brent
63.66
–0.03 Золото
1305.71
–0.00 РТС
1190.79
–0.30
Динамика валют
EUR / USD
13.02
1.1267
–0.0214
30.01
1.1481
10.02
30.01
18.01

Россияне спрятали «в конвертах» миллиарды рублей 

News.ru + ещё 1 9 часов назад
Фото: ТАСС
Каждый пятый житель Ульяновской области работает в теневом секторе экономики. При этом власти региона работают над её легализацией, заявил губернатор Сергей Морозов.
По его словам, часть или всю заработную плату «в конверте» получают 23% населения. А это — почти 150 тыс. человек. Потенциальный объём «серых» зарплат превышает 45 млрд рублей.
«Надо делать ставку как на административные рычаги, так и создание удобных условий для самозанятых граждан, образовательно-пропагандистских мероприятий по популяризации и вовлечению людей в предпринимательство», — цитирует Морозова «Парламентская газета».
На данный момент, уточнил он, Пенсионный фонд недополучает страховых взносов на сумму свыше 10 млрд рублей, Фонд обязательного медицинского страхования — 2,3 млрд, Фонд социального страхования — свыше 1,3 млрд Ежегодные потери региона составляют порядка 7 млрд рублей.
На эти деньги, подсчитал Сергей Морозов, можно было бы построить 17 школ, 23 детских сада или 75 километров современных дорог.
Ранее News.ru сообщал, что почти половина россиян согласна получать зарплату «в конверте». Чаще всего «уйти в тень» соглашаются мужчины.
News.ru: последние новости
Семьям с детьми продлят ставку в 6% на весь период ипотеки Пенсионная реформа стала источником средств для нацпроектов Просроченная задолженность по кредитным картам снижается
Комментарии7
Личный счет , Сергей Морозов , Фонд социального страхования РФ , Парламентская газета
Читайте также
Видео
Как НДС повлиял на чек россиян
Личный счет
Европа захотела больше газа из России
Экономика Статьи
Лукашенко дал обещание Путину
Экономика В мире
Россия выигрывает санкционную войну
Экономика Статьи
Роспотребнадзор сделал заявление после угроз Медведева
Экономика
Европа сдалась перед «Северным потоком-2»
Экономика
Минэкономразвития открыло правду о России
Личный счет Статьи
«Решим судьбу и этого ведомства»: еще одна угроза Медведева
Экономика Общество
Пенсионный фонд предупредил россиян об обмане
Личный счет
Россия и Иран отказались от доллара
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение