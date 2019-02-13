Россияне спрятали «в конвертах» миллиарды рублей

Каждый пятый житель Ульяновской области работает в теневом секторе экономики. При этом власти региона работают над её легализацией, заявил губернатор Сергей Морозов

По его словам, часть или всю заработную плату «в конверте» получают 23% населения. А это — почти 150 тыс. человек. Потенциальный объём «серых» зарплат превышает 45 млрд рублей.

«Надо делать ставку как на административные рычаги, так и создание удобных условий для самозанятых граждан, образовательно-пропагандистских мероприятий по популяризации и вовлечению людей в предпринимательство», — цитирует Морозова «Парламентская газета».

На данный момент, уточнил он, Пенсионный фонд недополучает страховых взносов на сумму свыше 10 млрд рублей, Фонд обязательного медицинского страхования — 2,3 млрд, Фонд социального страхования — свыше 1,3 млрд Ежегодные потери региона составляют порядка 7 млрд рублей.

На эти деньги, подсчитал Сергей Морозов, можно было бы построить 17 школ, 23 детских сада или 75 километров современных дорог.

Ранее News.ru сообщал, что почти половина россиян согласна получать зарплату «в конверте». Чаще всего «уйти в тень» соглашаются мужчины.