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Россияне не надеются на ипотеку 

Рамблер 8 часов назад
Фото: ТАСС
70% россиян никогда не брали ипотеку и надеются, что никогда и не возьмут, свидетельствуют результаты опроса аналитической службы Рамблера.
22% опрошенных выплачивают ипотеку прямо сейчас, а 8% погасили ранее.
В опросе поучаствовали 1842 человека.
Накануне в ходе заседания президиума Государственного совета президент России Владимир Путин посетовал, что средняя по стране ставка по ипотеке недавно выросла на 2%.
Глава государства выразил надежду, что это кратковременный и разовый эффект, так как пока «нет оснований думать иначе». Тем не менее Путин призвал «внимательно следить и соответствующим образом стимулировать рынок».
В ходе того же мероприятия президент призвал возобновить ипотечные каникулы, то есть позволить заемщикам, попавшим в сложную финансовую или жизненную ситуацию, отсрочить выплаты на некоторое время.
Кроме того, Путин призвал защитить права обманутых дольщиков и обеспечить полную реализацию всех ныне действующих договоров долевого участия.
Комментарии
Личный счет , Владимир Путин
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