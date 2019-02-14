Лох, как призвание, или снова о «пирамидах» и «форекс-кухнях»

Блестящий мастер афоризмов Марк Твен как-то сказал: «Кошка, раз усевшаяся на горячую плиту, больше не будет садиться на горячую плиту. И на холодную тоже». В этом смысле на месте кошки — не обязательно на плите, а в любой экстремальной ситуации — вполне можно представить любое животное — от мыши до слона. Горький опыт — урок на всю жизнь. Иное дело — человек разумный. Только homo sapiens, цари природы, во всяком случае значительная их часть, умудряются наступать на одни и те же грабли не один и даже не два раза.

А мы, в очередной раз вынуждены вернуться к теме финансового мошенничества и его многочисленных жертв.

«Печально известные МММ, «Хопер-Инвест» и другие финансовые пирамиды, оставившие «у разбитого корыта» миллионы наших сограждан, давно канули в лету.

Напомним: финансовая пирамида — структура, в которой доход первым участникам выплачивается за счет вкладов последующих участников. Но всему рано или поздно приходит конец. В итоге абсолютное большинство участников этого «мероприятия» остается ни с чем. Ну, разве что кроме самых первых и конечно же самих организаторов, — пояснил «Ридусу» начальник отдела по противодействию нелегальной деятельности ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Евгений Балычев.

Казалось бы, весь данный "материал" пройден россиянами еще в 90-е и необходимые "условные рефлексы" у всех должны быть давно выработаны. Оказывается, нет — пирамиды и их многочисленные последователи-пирамидостроители по-прежнему появляются как грибы после дождя. Одновременно ширятся ряды граждан, спешащих разбогатеть, как в сказке, несущих к подножью очередной пирамиды свои скромные (или нескромные) накопления. Есть среди них и такие, кто ранее уже обожглись на тех — первых — горячих плитах, извините, пирамидах.

«Кэшбери» и пирамиды липецкого педагога-оперативника

Не успела отгреметь буря, вызванная разоблачением финансовой пирамиды «Кэшбери», как в нескольких крупнейших городах Центрального и Южного федеральных округов — Рязани, Воронеже, Липецке, Туле, Ярославле и Краснодаре — разразился новый грандиозный скандал. Офисы кредитного потребительского кооператива (КПК) «Капитал Инвест», собравшего с граждан как минимум несколько сотен миллионов рублей, в одно прекрасное утро вдруг оказались закрыты. Руководивший организацией Роман Алексеевич Казаков скрылся в неизвестном направлении и, по всей видимости, прихватил с собой все эти миллионы. Суд в Липецке заочно арестовал 43-летнего мошенника, объявив его в розыск.

Любопытно, что по первому своему диплому Казаков учитель, а вот по второму — юрист. На его странице на сайте www.professionali.ru среди личных достижений особо отмечены оперативно-розыскная работа и награда за службу в МВД

Стратегии «Кэшбери» и КПК «Капитал Инвест» были различными. Так, «Кэшбери» с начала 2017 года массированно открывала офисы в России и даже в других странах, проводила многолюдные семинары, охотно и, надо признать, эффективно использовала для рекламы соцсети, и задействовала в рекламных кампаниях звезд шоу-бизнеса. Но козырным ходом «Кэшбери» стали обещанные клиентам проценты доходности. Еще бы: в банках жалкие 7−9%, а здесь — до 500% и выше. Десятки тысяч россиян и не только поверили в чудо и закрыли глаза на всё.

КПК «Капитал Инвест», стартовавший даже несколько раньше «Кэшбери», но действовал по-другому — не столь масштабно и дерзко, зато более надежно. Если политику «Кэшбери» можно охарактеризовать как ошеломление или, если угодно, финансовый блицкриг, то стратегия липецкого учителя-розыскника и его сподвижников скорее описывается поговоркой: «Курочка по зернышку клюет».

КПК часто называют кассой взаимопомощи. А это словосочетание очень знакомо нашим пожилым согражданам и вызывает, как правило, самые положительные эмоции — от ностальгического умиления до полного доверия. Проценты вроде не сумасшедшие — 13−14, максимум 15, но все равно выше уровня официальной инфляции, да и отзывы тех, кто уже вложился, самые благоприятные, так почему бы не поправить свое финансовое состояние? Вот люди в Липецке, Рязани, Воронеже и других городах и потянулись в «надежный» КПК.

Впрочем, было и общее. Например, учредителем «Кэшбери» тоже был Роман Алексеевич, правда, не Казаков, а Алексеев. Курьезное совпадение, не более того. А эксперты сходятся во мнении: Алексеев не более чем подставное лицо.

Самое главное, финал обеих историй один и тот же — офисы внезапно закрываются, телефоны не отвечают, тысячи облапошенных клиентов негодуют, объединяются во всевозможные общества и союзы, ищут правды у властей, ищут сочувствия и участия…

При всех различиях деятельность и той, и другой организации в итоге подпадает под главные признаки «финансовой пирамиды». Это отсутствие реальной экономической деятельности, приносящей доход, обещание повышенной доходности, массированная реклама и запутанная структура владения. Если потенциальные клиенты будут больше обращать внимание на эти особенности и задумываться о рисках, приток новых участников в общества обманутых вкладчиков значительно сократится, — отмечает Евгений Балычев.

А кто-то прекрасно осознавал риски, но надеялся попасть в число счастливчиков и уйти с прибылью. За счет других, пришедших позже. Не успели, не повезло. Таких-то за что жалеть?

Куда бедному среднему классу податься?

Увы, но это факт: к мошенникам граждане России в последнее время обращаются все чаще. В 2017 году было выявлено 137 финансовых пирамид, а в 2018 году уже 168. Еще заметнее рост числа нелегальных кредиторов — с 1344 организаций в 2017 году до 2293 в 2018-м. В известной степени это объясняется активизацией работы ЦБ по выявлению недобросовестных практик в регионах.

Однако в первую очередь изменение ситуации связано с ухудшением экономической ситуации в стране. Реальные доходы населения снижаются в течение нескольких последних лет. В 2019 году это падение продолжится и, по оценкам экспертов, составит 0,4−0,5%.

Росстат констатирует: годовая инфляция в России на конец января выросла до 5% (а все мы помним целевое значение Банка России — 4%). Максимальная ставка по вкладам в рублях первой по объему депозитов десятки отечественных банков крайне неохотно ползет вверх, уже лишь незначительно превышая даже официальный уровень инфляции. Вполне естественно, что граждане, которым удалось скопить какую-то сумму, не горят желанием размещать ее в банке и ищут иные пути сбережения.

А какие у всех нас есть варианты инвестирования? Ранее мы уже писали о том, что доходность финансового инструмента пропорциональна рискам вложения средств. Наиболее надежные, но и самые низкодоходные — банковские депозиты. Не так далеко от банковских вкладов ушли облигации, в особенности ОФЗ (облигации федерального займа), и металлические счета.

Самые доходные и одновременно наиболее рискованные инструменты — хайпы (фактически те же пирамиды), бинарные опционы и микрокредитование. О них мы говорить не будем. А еще есть акции и торговля на рынке форекс, которые открывают перед инвесторами немалые возможности, но и риски несут самые серьезные. Вот о форексе мы и поговорим подробнее.

Рынок форекс. Игра или работа?

Заработать много и при этом быстро мечтают очень многие. Рынок форекс (Forex — от англ. Foreign Exchange) — это мировой валютный рынок, оборот которого превышает 5 трлн долларов в день. Более того, этот оборот постоянно увеличивается.

Трейдеры на рынке форекс пытаются заработать на изменениях валютного курса. Как получить прибыль? Правило, универсальное для любого рынка — купить дешевле и продать дороже или в обратной последовательности.

Рынок этот функционирует на основе свободной конвертации валюты, то есть государство не контролирует заключение валютообменных сделок (не существует ограничений на направление, цены и объемы сделок, нет и официального валютного курса). При этом взаимоотношения трейдера и посредника (брокера) регламентированы.

В плюсе немногие — всего около 3%. А что же оставшиеся 97% трейдеров? Проиграв раз-другой, они призывают громы и молнии на голову брокера и клянутся никогда больше не связываться с форексом, но вскоре азарт, стремление во что бы то ни стало отыграться и никуда не девшееся, а только еще более горячее желание быстро обогатиться заставляют их вернуться. Почти всех. Игромания? Возможно. В о всяком случае, у кого-то именно так.

Рынок форекс полон возможностей и рисков. Для начала прежде всего необходимо правильно выбрать брокера. Успеха на рынке может добиться трейдер с большим опытом, все или почти все знающий о торговле, умеющий анализировать графики.

Как относиться к торговле на рынке форекс — как к игре или как к работе? Все просто — это зависит от тех целей, которые преследует человек, идущий на этот рынок. Для того, кто мечтает быстро разбогатеть, это игра. Многие проигравшие сравнивают форекс и казино — мол, казино никогда не отпустит игрока с выигрышем. Опытные трейдеры, получающие от своей торговли прибыль, с подобным сравнением, естественно, не согласятся. Впрочем, к разговору о казино мы еще вернемся.

Одно неоспоримо — творческая составляющая в форексе присутствует, и она достаточно велика. В психологическом отношении форекс довольно близок шахматам — при всей их несхожести. И тут, и там результат игрока будет зависеть от его дисциплины и способности сконцентрироваться. И в шахматах с их многовековой историей, и в совсем юном форексе не обойтись без правильно выбранной стратегии, без умения быстро оценивать позицию, без необходимого баланса осторожности и риска.

К сожалению, бывает и так, что никакой опыт и никакие знания не помогут трейдеру не то что заработать, но и избежать потерь.

Forex Jump, или что готовят на форекс-кухне

Представьте себе, что вы играете партию в шахматы, а на кону большие деньги. Вы уже не новичок, изучили тысячи партий знаменитых шахматистов, поиграли в различных турнирах, в общем, основательно подготовились к борьбе. Заплатили за право сыграть, сели, пожали руку противнику, включили часы, и тут неожиданно оказывается, что хотя на доске шахматные фигуры, играть придется по правилам шашек. Если вдруг — именно вдруг, потому что это практически невозможно — вы начнете выигрывать и при таком раскладе, правила снова внезапно изменятся и окажется, что игра эта не в шашки, а в поддавки, где все наоборот. В общем, шансов на победу у вас немного, а если честно — ноль целых и ровно столько же десятых.

Именно это, по сути, и происходит на так называемых форекс-кухнях. Некоторые форекс-дилеры только обещают клиентам, как правило, начинающим, выход на межбанковский рынок — туда, где торгуют валютой крупнейшие банки. Но заявки клиентов на проведение сделок ни на какие биржи не попадают. Они удовлетворяются или самим брокером, или за счет встречных заявок других клиентов того же брокера. Это называется внутренним клирингом, а на брокерском сленге — кухней. С одной стороны, благодаря внутреннему клирингу снижается себестоимость проведения операций и повышается их скорость. С другой стороны, если брокер сам становится стороной в сделке, он заинтересован в убытке клиента, поскольку только так он обеспечит свою прибыль. Налицо конфликт интересов.

Добросовестный брокер заинтересован в успехе своего клиента — чем выше прибыль последнего, тем больше его комиссия. «Кухонная» философия совсем другая: чем больше клиентов обанкротится, тем больший доход получит форекс-дилер. Способы реализации такой политики хорошо известны.

Одна из распространенных уловок — предоставление большого «кредитного плеча» (так называется соотношение собственных денег клиента и средств, доступных для торговли), например, до 1:500. Это быстро приведет клиента к разорению, как бы ему ни везло и как бы долго он ни сопротивлялся.

Еще один способ. Если клиент вдруг начал продвигаться в правильном направлении, а именно к прибыли, брокер на короткое время (обычно несколько секунд) резко меняет котировки против позиций клиента, а потом закрывает его счет в связи с обнулением.

Если и это по каким-то причинам не сработает (предположение из области фантастики, и тем не менее), форекс-дилер может просто не отдать клиенту заработанные тем средства, сославшись на нарушение клиентом каких-нибудь правил.

Кстати, чтобы завлечь начинающего клиента, для начала ему могут позволить выиграть раз или два. Но в конце концов уйдет он с форекс-кухни ни с чем. Вот здесь есть известное сходство с казино.

У форекс-кухонь есть несколько отличительных признаков — также, как и у пирамид. Первый признак — полная закрытость информации о поставщиках ликвидности, то есть тех самых крупных банках, которые выходят на биржу и обеспечивают ликвидность рынка. А никаких поставщиков там просто и нет!

Далее. Среди клиентов форекс-кухонь нет никакого смысла искать опытных трейдеров — исключительно зеленые новички. Всему верят, смотрят в рот брокеру, ненужных вопросов не задают. И еще один признак, часто достаточно его одного. Если форекс-дилер зарегистрирован в каком-нибудь офшоре, связываться с ним совсем не безопасно. Там, на далеких островах, никто не регулирует деятельность подобных контор.

Известно, что за первые девять месяцев 2018 года Банк России выявил более 200 нелегальных форекс-дилеров. Все они вынуждены были прекратить свою деятельность, а информация о них была направлена в компетентные органы.

Новогодний сюрприз от Банка России

А теперь о событиях декабря прошлого года. Тогда, прямо под Новый год, Банк России аннулировал лицензии пяти форекс-дилеров, среди них трех крупнейших — «Альпари Форекс», «Телетрейд Групп» и «Форекс Клуб». В их компанию попали еще две компании — «Фикс Трейд» и «Трастфорекс». До 27 января 2019 года все они должны были прекратить деятельность на рынке ценных бумаг, а также вернуть имущество клиентам. К слову, все вовремя доложили об исполнении.

Свое решение, оказавшееся весьма неожиданным для финансового рынка, регулятор объяснил неоднократными нарушениями со стороны перечисленных компаний законодательства о ценных бумагах. Важнейшей же причиной стал увод компаниями средств российских клиентов в зарубежные офшоры, где они и вели свой основной бизнес. ЦБ не желал мириться с ситуацией, когда деньги уходят из страны неизвестно куда и в неизвестных объемах — ведь компании офшорных зон не являются налоговыми агентами России.

Как отмечали эксперты, лишенные лицензии российские «дочки» офшорных компаний использовались лишь как площадки для привлечения новых клиентов посредством агрессивной рекламы.

Отныне обладателей лицензий на работу на рынке форекс в России осталось всего четыре: ООО «ФИНАМ Форекс», ООО «ВТБ Капитал Форекс», ООО «ПСБ Форекс» и ООО «Альфа Форекс».

Кроме того, Банк России утвердил базовый стандарт защиты прав получателей финансовых услуг в отношении форекс-дилеров. Последние будут должны раскрывать полную информацию о рисках, связанных с их услугами, причем эту информацию клиенту необходимо предоставить до заключения договора. Вся информация для клиентов должна быть изложена доступным языком, даже для непосвященных. Базовый стандарт будет применяться с 1 декабря 2019 года.