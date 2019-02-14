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Эксперты подсчитали, сколько стоит отметить День всех влюбленных в России 

РИА Новости + ещё 2 34 минуты назад
Средний чек влюбленной пары, отмечающей День святого Валентина, в среднем по России составит 3,3 тысячи рублей, в столице вдвое больше — 7 тысяч рублей, подсчитал для РИА Новости производитель онлайн-касс "Эвотор".
Четырнадцатого февраля в католическом и протестантском мире отмечается День святого Валентина или День всех влюбленных. Праздник стал популярным в России с 1990-х годов.
В день праздника эти цифры могут вырасти еще примерно на 3-5% из-за подорожания цветов, считает руководитель подразделения "Эвотор. Аналитика" Андей Котов.
Для анализа "Эвотор" использовал данные средних чеков с порядка 100 тысяч терминалов, установленных в магазинах, кафе, цветочных лавках и салонах красоты за период с начала 2019 года. Так, средний чек в столичных кафе и ресторанах с одним бокалом вина или шампанского равен почти 2,2 тысячи на двоих, по России в целом — 950 рублей на двоих.
Цветы в Москве обойдутся в 1,5 тысячи рублей, по России в среднем придется заплатить около 790 рублей за букет. Средний чек на шоколад и конфеты составит 260 рублей и 190 рублей для Москвы и России соответственно.
Поход в салон красоты будет стоить 2,2 тысячи рублей для москвичей и 980 рублей для россиян в целом. За женскую бижутерию в Москве придется отдать почти 520 рублей, в России — 240 рублей. Мужские пена для бритья, гель и дезодорант выйдут дешевле — 330 рублей в Москве и 125 рублей по России.
"Средний чек существенно возрастет, если пара запланирует более дорогие подарки друг другу", — добавили в компании. Так, например, ювелирные украшения в Москве в среднем обойдутся в 6,9 тысячи рублей, по России — 2,3 тысячи рублей.
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Личный счет , Видео , РИА Новости
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