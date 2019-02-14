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ПФР планирует предупреждать о будущей пенсии за 15-20 лет 

Rambler News Service 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Пенсионный фонд России запустит новый проект по информированию трудоспособного населения о возможных выгодах от пенсионного страхования за 15-20 лет до выхода на пенсию, сообщил глава ПФР Антон Дроздов в ходе сессии «Финансовая грамотность населения как основа финансовой стабильности» в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.
«Все помнят, что были «письма счастья» в свое время, но они были не очень понятные… И мы собираемся также запустить проект, называется «Моя пенсия», взять целевую аудиторию — тех граждан, которые уже имеют некую трудовую историю, но им еще 15-20 лет до пенсии, и адресно идти к ним через роботизированную рассылку, через моделирование жизненных ситуаций показать им, что сейчас у них происходит, сколько бы они сейчас получили пенсию, если бы они продолжали работать в этом же объеме, и что нужно делать, чтобы за оставшееся время получить максимально возможную выгоду от пенсионного страхования», — заявил Дроздов.
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Комментарии
Личный счет , РИФ Сочи 2019 , Антон Дроздов , Пенсионный фонд РФ
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