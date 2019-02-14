Россиян заранее предупредят о размере будущей пенсии

Россиян будут предупреждать о размере будущих пенсий за 15-20 лет до наступления пенсионного возраста. Об этом сообщает ТАСС.

ПФР хочет выйти на людей, у которых уже есть «некоторая трудовая история». С помощью роботизированной рассылки им будут сообщать, какую пенсию они будут получать, если продолжат работать в том же объеме.

По словам Дроздова, возможную пенсию будут рассчитывать «через моделирование жизненных ситуаций». Также россиянам расскажут, как за оставшееся до пенсии время получить максимально возможную выгоду от пенсионного страхования.

С 2019 года в России запустили пенсионную реформу. Первоначально предполагалось, что к 2028 году мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины — в 63 года к 2034-му.

Позже были внесены поправки, смягчающие реформу. В частности, было решено, что новый пенсионный возраст женщин составит не 63 года, а 60 лет.

В правительстве заявляли, что выплаты неработающим пенсионерам будут расти как минимум на тысячу рублей в месяц в течение шести лет реформы. Власти рассчитывают, что это позволит прийти к пенсиям по 20 тысяч рублей (минимум) к 2024 году.