Россиян будут предупреждать о размере будущих пенсий за 15-20 лет до наступления пенсионного возраста. Об этом сообщает ТАСС.
Такое заявление сделал глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов на Российском инвестиционном форуме. По его словам, такая информация станет доступна россиянам в рамках проекта «Моя пенсия».
ПФР хочет выйти на людей, у которых уже есть «некоторая трудовая история». С помощью роботизированной рассылки им будут сообщать, какую пенсию они будут получать, если продолжат работать в том же объеме.
По словам Дроздова, возможную пенсию будут рассчитывать «через моделирование жизненных ситуаций». Также россиянам расскажут, как за оставшееся до пенсии время получить максимально возможную выгоду от пенсионного страхования.
С 2019 года в России запустили пенсионную реформу. Первоначально предполагалось, что к 2028 году мужчины будут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины — в 63 года к 2034-му.
Позже были внесены поправки, смягчающие реформу. В частности, было решено, что новый пенсионный возраст женщин составит не 63 года, а 60 лет.
В правительстве заявляли, что выплаты неработающим пенсионерам будут расти как минимум на тысячу рублей в месяц в течение шести лет реформы. Власти рассчитывают, что это позволит прийти к пенсиям по 20 тысяч рублей (минимум) к 2024 году.