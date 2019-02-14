Глава ФНС прокомментировал налоговый режим для самозанятых

"Самозанятые почему-то многие восприняли новый закон как новый налог. Это совсем не так. Это новый налоговый режим. По Конституции, по закону все обязаны платить 13% с доходов, которые получили в России", — сообщил он.

На уточняющий вопрос главы Сбербанка Германа Грефа , является ли налог для самозанятых льготой по подоходному налогу, глава ФНС ответил: "Абсолютно верно".

Мишустин пояснил, что если россиянин зарегистрируется как самозанятый, то он будет платить уже не 13%, а всего лишь 4%. А если зарегистрируются индивидуальные предприниматели и юрлица, то они должны будут платить налог по ставке 6%.

Глава ФНС заявил, что основной целью налогового режима для самозанятых являются агрегаторы, которые предоставляют услуги.

"В этом смысле мы стали платформой, я очень надеюсь, что Сбербанк в ближайшее время к ней подключится, — это очень не просто, это 24/7 обслуживание, которое позволяет решить агрегатору все вопросы, эти 4% перечислить в налоговую службу — и вообще быть невидимыми в отношениях агрегаторов и людей, которые поставляют услуги", — сказал он.