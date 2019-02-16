Бедных нарисуют по-новому

Дмитрий Медведев выдвинул предложение, у которого есть все шансы надолго стать предметом оживлённых дискуссий. Премьер заявил о необходимости составить подробный социальный портрет бедности в России, учитывая при этом не только доходы, но и расходы. По его словам, государство обязано общаться с каждым своим гражданином по отдельности.

Обезличенная картина

«Если говорить о социальной политике, у нас свыше 19 миллионов человек, чей доход ниже прожиточного минимума. Сегодня такими людьми занимаются органы защиты, решения о выплатах и пособиях принимаются на основе сухих цифр и достаточно стандартного набора данных. Это обезличенная картина», — заявил глава кабинета в ходе встречи с главами регионов в Сочи.

По словам Медведева, чтобы помочь каждому конкретному человеку, необходимо понять специфику именно его жизненной ситуации, его потребности, посмотреть, какое у него образование, какие у него возможности, какое состояние здоровья. При современных технологиях сделать это абсолютно несложно, тогда как ещё лет 10 назад «это была бы задача почти непосильная». Сегодня такими инструментами располагает, например, Федеральная налоговая служба . Премьер призвал к пересмотру оценочных критериев, в частности, исходить в большей степени из расходов человека, как это стараются делать во всём мире.

«Тогда у нас не будет ситуаций, когда семья с детьми, которая еле сводит концы с концами и при этом ещё заботится о пожилых родственниках, не имеет права на пособие только потому, что на какой-нибудь рубль их доход превысил прожиточный минимум», — заметил Медведев, добавив, что есть и обратная картина: когда вполне обеспеченные, но не работающие официально люди ежемесячно получают деньги ещё и от государства.

Размытое определение

Между тем, по мнению социологов и экономистов, сегодня определение «уровень бедности» в России довольно размыто. Для большей части граждан бедность характеризуется жизнью «от зарплаты до зарплаты», крайне скудным пищевым ассортиментом, наличием долгов. Допустимый порог, при котором остаётся возможность обеспечивать более-менее сносное существование себе и своей семье, привязан к прожиточному минимуму (ПМ). Его размер на первый квартал 2019-го для всего населения РФ — 10 444 рубля. Усреднённый портрет российского бедняка: возраст — 46−48 лет, образование среднее, незаконченное высшее или неполное среднее. Такой человек занимается низкооплачиваемым трудом, не требующим специальных знаний

«Оценки уровня бедности в России весьма приблизительны, как и везде, где существует теневая занятость. По статистике, средняя заработная плата у нас 42 тысяч рублей, а медианная — 30 тысяч. Именно такие деньги получает большинство населения. Одних этих цифр достаточно, чтобы понять: Россия — бедная страна, ещё больше обедневшая за последние пять лет», — говорит в комментарии для News.ru старший научный сотрудник Института экономической политики им. Е. Гайдара Сергей Жаворонков.

К идее премьер-министра он относится предельно скептически, не понимая, каким образом можно просчитывать и контролировать расходы каждой российской семьи. В реальности никто этим не будет заниматься, убеждён Жаворонков.

Ничего нового изобрести уже нельзя

«В России в соответствии с законом о социальной помощи есть ещё такое понятие, как социальный контракт. В его рамках как раз и определяется соответствующая стратегия в отношении лиц, которые признаются бедными. Здесь ничего нового изобрести невозможно: все необходимые инструменты с точки зрения определения портрета бедной семьи у нас имеются», — поясняет News.ru проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов.

По его словам, уже существует огромное количество адресных программ, ориентированных на детей-инвалидов и лиц пенсионного возраста. Основную массу бедных в России образуют так называемые работающие бедные. Это не обязательно семьи с детьми, это могут быть бюджетники, получающие зарплату на уровне прожиточного минимума. Есть определённая хитрость: заработная плата определена на этом уровне, но при вычете 13% человек сразу оказывается за порогом бедности.

«Основное направление, которое можно и нужно рассматривать, связано не с социальной политикой, а с экономикой. Не вкладываясь в неё, не создавая достойные рабочие места, не увеличивая заработную плату, борьбу с бедностью мы будем гарантированно проигрывать. По сути, и так слишком много средств распределяется через бюджеты разных уровней. Но, согласитесь, что самый эффективный способ — это повышение зарплаты, чтобы люди сами себя обеспечивали», — рассуждает Сафонов.

Каждый субъект РФ сам определяет критерии, позволяющие тем или иным его жителям претендовать на социальную поддержку, отмечает собеседник News.ru. В муниципалитетах, где представлены органы соцзащиты, обо всех претендентах всё знают. Конечно, есть и «псевдобедные», которые получают помощь, но они — скорее исключение из правил.