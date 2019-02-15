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Медведев призвал учитывать расходы семей при оценке уровня бедности 

РИА Новости + ещё 7 1 час назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал подумать о пересмотре подходов к определению уровня бедности, чтобы учитывались расходы семей, а не только доходы.
"Надо подумать о пересмотре наших взглядов, как мы относим людей к категории бедных. Исходить в большей степени из расходов человека, как это стараются делать во всем мире, не просто отталкиваться от доходов, тогда у нас не будет ситуаций, когда семья с детьми, которая еле сводит концы с концами и при этом еще заботится о пожилых родственниках, не имеет права на пособие только по тому, что на какой-нибудь рубль их доход превысил прожиточный минимум. Или, наоборот, люди вполне обеспеченные, но которые не работают официально, таких у нас тоже достаточно, ежемесячно получают деньги еще и от государства", — сказал Медведев на встрече с руководителями регионов.
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