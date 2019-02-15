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Сбербанк назвал крупнейшую киберугрозу для россиян 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Каждый месяц в отношении клиентов Сбербанка совершается свыше 13 тысяч преступлений с использованием метода социальной инженерии, рассказывает зампред правления кредитной организации Станислав Кузнецов.
«Примерно на 30-40% за последние полгода увеличилось количество совершенных преступлений против наших клиентов с применением мошенничества с использованием социальной инженерии», — рассказывает Кузнецов.
Таким образом, сейчас это уже порядка 13-14 тыс. совершенных преступлений в использованием этого метода.
Однако в банке пресекают 96-97% таких попыток злоумышленников, добавляет зампред правления.
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Личный счет , Компании , Станислав Кузнецов , Сбербанк России
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