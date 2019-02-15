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Задолженность по зарплате в РФ за январь выросла на 12% 

Прайм 1 час назад
Фото: РИА Новости
Суммарная задолженность по зарплате в РФ за январь увеличилась на 291,1 миллиона рублей, или на 12%, и на 1 февраля 2019 года составила 2,71 миллиарда рублей, сообщил Росстат.
Из общей суммы невыплаченной заработной платы на долги, образовавшиеся в 2019 году, приходится 300 миллионов рублей, или 11,1%, в 2018 году — 1,1 миллиарда рублей, или 40%, в 2017 году и ранее — 1,33 миллиарда рублей, или 48,9%.
В декабре, как ранее сообщало ведомство, задолженность по зарплате в РФ снизилась на 21,2%, до 2,42 миллиарда рублей.
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Личный счет , Экономика , Росстат
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